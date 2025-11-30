ذعر في أجواء الأعياد.. دب أسود يقتحم سوق عيد الميلاد (فيديو)

أثار دب أسود حالة من الخوف بين الزوار في سوق بأحد المراكز التجارية في ولاية تينيسي الأميركية، بعدما شوهد وهو يتجول على مقربة من الأطفال، ويشرب من نافورة مياه ويتأمل زينة عيد الميلاد، بحسب شبكة " ".

ووثّق الزوار المشهد بمقاطع فيديو أظهرت الدب يتحرك بهدوء بين أجنحة السوق، قبل أن تتدخل الجهات المعنية للتعامل مع الموقف وتأمين المتسوقين. (روسيا اليوم)