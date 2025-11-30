21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ذعر في أجواء الأعياد.. دب أسود يقتحم سوق عيد الميلاد (فيديو)
Lebanon 24
30-11-2025
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار دب أسود حالة من الخوف بين الزوار في سوق
عيد الميلاد
بأحد المراكز التجارية في ولاية تينيسي الأميركية، بعدما شوهد وهو يتجول على مقربة من الأطفال، ويشرب من نافورة مياه ويتأمل زينة عيد الميلاد، بحسب شبكة "
إيه بي سي
".
Advertisement
ووثّق الزوار المشهد بمقاطع فيديو أظهرت الدب يتحرك بهدوء بين أجنحة السوق، قبل أن تتدخل الجهات المعنية للتعامل مع الموقف وتأمين المتسوقين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الإقبال المبكر على زينة عيد الميلاد: بحثٌ عن الفرح وسط الأزمات
Lebanon 24
الإقبال المبكر على زينة عيد الميلاد: بحثٌ عن الفرح وسط الأزمات
30/11/2025 10:32:50
30/11/2025 10:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشقر يطالب بتأمين ظروف مناسبة لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة في لبنان
Lebanon 24
الأشقر يطالب بتأمين ظروف مناسبة لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة في لبنان
30/11/2025 10:32:50
30/11/2025 10:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادًا للحرب.. دولة تحتفل مبكرا بعيد الميلاد
Lebanon 24
استعدادًا للحرب.. دولة تحتفل مبكرا بعيد الميلاد
30/11/2025 10:32:50
30/11/2025 10:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: اعتراض 21 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء ثلاث مقاطعات روسية والبحر الأسود ّ
Lebanon 24
الدفاع الروسية: اعتراض 21 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء ثلاث مقاطعات روسية والبحر الأسود ّ
30/11/2025 10:32:50
30/11/2025 10:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد الميلاد
روسيا اليوم
إيه بي سي
youtube
روسيا
المعن
سي ال
فورت
تابع
قد يعجبك أيضاً
في كاليفورنيا.. قتلى وجرحى في تجمع عائلي (فيديو)
Lebanon 24
في كاليفورنيا.. قتلى وجرحى في تجمع عائلي (فيديو)
00:27 | 2025-11-30
30/11/2025 12:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم مسلّح على حانة بالمكسيك
Lebanon 24
هجوم مسلّح على حانة بالمكسيك
23:59 | 2025-11-29
29/11/2025 11:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:43 | 2025-11-29
29/11/2025 11:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. عائلة أميركية تفقد عشاء الشكر في ثوانٍ
Lebanon 24
بالصور.. عائلة أميركية تفقد عشاء الشكر في ثوانٍ
23:00 | 2025-11-29
29/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز عمره 2700 عام.. شابة بتاج مقلوب
Lebanon 24
لغز عمره 2700 عام.. شابة بتاج مقلوب
16:25 | 2025-11-29
29/11/2025 04:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:27 | 2025-11-30
في كاليفورنيا.. قتلى وجرحى في تجمع عائلي (فيديو)
23:59 | 2025-11-29
هجوم مسلّح على حانة بالمكسيك
23:43 | 2025-11-29
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-29
بالصور.. عائلة أميركية تفقد عشاء الشكر في ثوانٍ
16:25 | 2025-11-29
لغز عمره 2700 عام.. شابة بتاج مقلوب
16:15 | 2025-11-29
بق الفراش يغلق قاعات في عاصمة السينما
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 10:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 10:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 10:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24