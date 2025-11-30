Advertisement

ذعر في أجواء الأعياد.. دب أسود يقتحم سوق عيد الميلاد (فيديو)

Lebanon 24
30-11-2025 | 00:06
أثار دب أسود حالة من الخوف بين الزوار في سوق عيد الميلاد بأحد المراكز التجارية في ولاية تينيسي الأميركية، بعدما شوهد وهو يتجول على مقربة من الأطفال، ويشرب من نافورة مياه ويتأمل زينة عيد الميلاد، بحسب شبكة "إيه بي سي".
ووثّق الزوار المشهد بمقاطع فيديو أظهرت الدب يتحرك بهدوء بين أجنحة السوق، قبل أن تتدخل الجهات المعنية للتعامل مع الموقف وتأمين المتسوقين. (روسيا اليوم)
