منوعات
كانت تحاول إنقاذها منه.. رجل قتل والدة حبيبته
Lebanon 24
30-11-2025
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
حُكم على رجل من ولاية آيوا بالسجن
مدى الحياة
دون إمكانية الإفراج المشروط، بعد إدانته بقتل والدة حبيبته السابقة وإصابة والدها بالرصاص أمام منزلهما.
المدّعون في
مقاطعة بولك
أوضحوا أن حمزة سمايلوفيتش صدر بحقه الحكم يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، بعدما أقرّ في تشرين الأول بالذنب في تهمتي القتل ومحاولة القتل.
تعود الجريمة إلى 1 تشرين الثاني 2024، حين حضر والدا جاسمين روبيسون،
توني
وروث روبيسون، لمساعدتها على مغادرة منزلها في
دي موين
بعد أن تعرّضت للخنق من جانب سمايلوفيتش، في نهاية علاقة امتدت 9 سنوات وصفتها بأنها كانت "مروّعة". عندها أطلق الجاني النار على والديها، فقتلت روث وأصيب توني بجروح خطيرة.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قال سمايلوفيتش أمام القاضي إنه استخدم مسدساً عيار 9 ملم وأطلق النار على رأس روث ثم على توني، فيما واجهته جاسمين بكلمات مؤثرة قائلة: "أتمنى لو لم أقابلك قط. لن أستعيد أبداً الوقت الذي كان يمكن أن أقضيه مع والدتي".
شقيقة الضحية، تشيس روبيسون، شددت من جهتها على أن ذكرى والدتهما "أقوى من الرجل الذي قتلها"، مؤكدة أن أفعاله ستجلب له ولعائلته العار، بينما سيُذكر إرث روث روبيسون بالشرف لتضحيته بحياته من أجل حماية ابنته دون تردد. (بيبول)
