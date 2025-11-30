كانت تحاول إنقاذها منه.. رجل قتل والدة حبيبته

Advertisement

المدّعون في أوضحوا أن حمزة سمايلوفيتش صدر بحقه الحكم يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، بعدما أقرّ في تشرين الأول بالذنب في تهمتي القتل ومحاولة القتل.تعود الجريمة إلى 1 تشرين الثاني 2024، حين حضر والدا جاسمين روبيسون، وروث روبيسون، لمساعدتها على مغادرة منزلها في بعد أن تعرّضت للخنق من جانب سمايلوفيتش، في نهاية علاقة امتدت 9 سنوات وصفتها بأنها كانت "مروّعة". عندها أطلق الجاني النار على والديها، فقتلت روث وأصيب توني بجروح خطيرة.وخلال جلسة النطق بالحكم، قال سمايلوفيتش أمام القاضي إنه استخدم مسدساً عيار 9 ملم وأطلق النار على رأس روث ثم على توني، فيما واجهته جاسمين بكلمات مؤثرة قائلة: "أتمنى لو لم أقابلك قط. لن أستعيد أبداً الوقت الذي كان يمكن أن أقضيه مع والدتي".شقيقة الضحية، تشيس روبيسون، شددت من جهتها على أن ذكرى والدتهما "أقوى من الرجل الذي قتلها"، مؤكدة أن أفعاله ستجلب له ولعائلته العار، بينما سيُذكر إرث روث روبيسون بالشرف لتضحيته بحياته من أجل حماية ابنته دون تردد. (بيبول)