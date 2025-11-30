18
منوعات
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
Lebanon 24
30-11-2025
|
09:09
A-
A+
شهدت العاصمة
بغداد
، اليوم الأحد، جريمة قتل مروعة أقدمت خلالها سيدة على قتل زوجها أثناء نومه.
وقامت الزوجة بطعن زوجها بسكين داخل منزلهما الواقع في منطقة الهياكل ضمن الغزالية غرب بغداد، مما أدى إلى وفاته على الفور.
ووفق مصادر أمنية نقلتها صحف محلية، تم توقيف الزوجة بعد تلقي بلاغ بالحادثة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة دوافع الجريمة وظروفها.
