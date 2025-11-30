وفاة شخص بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر

Advertisement

شهدت منطقة الحضرة في الإسكندرية، مصرع شخص سقط من الطابق من شرفة عقار، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.وتلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود بلاغ عن سقوط شخص من الطابق الحادي عشر بدائرة القسم.وانتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص متأثرا بسقوطه من الطابق الحادي عشر من عمارة، مما أدي إلي إصابته التي أودت بحياته، ويجري ضباط مباحث القسم تحرياتهم عن ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة. (اليوم السابع)