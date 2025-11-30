العثور على رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجانب الطريق في مصر

Advertisement

عثرت بقنا في مصر، على جثة رضيعة حديثة الولادة بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من يفيد العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجانب طريق بالقرب من نهاية المحور في قرية العليقات بقوص.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)