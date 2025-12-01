مقابل راتب وممتلكات.. سيدة مسنّة تبحث عن "ابنة جديدة" لرعايتها

Advertisement

أعلنت امرأة مسنة في عن رغبتها في العثور على "ابنة جديدة" لتكون بجانبها وتعتني بها، بعد أن تعذر عليها الاعتماد على ابنتيها البيولوجيتين.وقالت المرأة، المعروفة باسم عائلتها ما، خلال محلي، إن ابنتها الكبرى لا ترغب في التواصل معها، بينما تعاني الأخرى من إعاقة ذهنية تمنعها من رعاية نفسها.وتواجه المسنة وفقًا لصحيفة "ساوث بوست"، صعوبة في الحركة؛ بسبب معاناتها من الربو، وتأمل في وجود شخص يرافقها للمواعيد الطبية وتعاملها كابنة.ولتشجيع المهتمين، عرضت ما إحدى شقتيها وممتلكاتها، إضافة إلى راتب شهري يبلغ 3000 يوان (حوالي 420 دولارًا)، كما تمتلك مدخرات تصل إلى 400 ألف يوان (56 ألف دولار).وبينما أبدى بعض المتابعين اهتمامهم بالعرض، تساءل آخرون عن جدوى هذا الترتيب، متخوفين من طريقة تعامل ما مع "ابنتها" الجديدة.وأكد المحامي شي جون تشي أن الابنة الكبرى ملزمة قانونيًا بإعالة والدتها، وأوضح أن من يوافق على أن يصبح "ابنة" ما يحتاج إلى توقيع اتفاقية قانونية لتنظيم الدعم والميراث.