20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مقابل راتب وممتلكات.. سيدة مسنّة تبحث عن "ابنة جديدة" لرعايتها
Lebanon 24
01-12-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت امرأة مسنة في
الصين
عن رغبتها في العثور على "ابنة جديدة" لتكون بجانبها وتعتني بها، بعد أن تعذر عليها الاعتماد على ابنتيها البيولوجيتين.
Advertisement
وقالت المرأة، المعروفة باسم عائلتها ما، خلال
برنامج تلفزيوني
محلي، إن ابنتها الكبرى لا ترغب في التواصل معها، بينما تعاني الأخرى من إعاقة ذهنية تمنعها من رعاية نفسها.
وتواجه المسنة وفقًا لصحيفة "ساوث
تشاينا مورنينغ
بوست"، صعوبة في الحركة؛ بسبب معاناتها من الربو، وتأمل في وجود شخص يرافقها للمواعيد الطبية وتعاملها كابنة.
ولتشجيع المهتمين، عرضت ما إحدى شقتيها وممتلكاتها، إضافة إلى راتب شهري يبلغ 3000 يوان (حوالي 420 دولارًا)، كما تمتلك مدخرات تصل إلى 400 ألف يوان (56 ألف دولار).
وبينما أبدى بعض المتابعين اهتمامهم بالعرض، تساءل آخرون عن جدوى هذا الترتيب، متخوفين من طريقة تعامل ما مع "ابنتها" الجديدة.
وأكد المحامي شي جون تشي أن الابنة الكبرى ملزمة قانونيًا بإعالة والدتها، وأوضح أن من يوافق على أن يصبح "ابنة" ما يحتاج إلى توقيع اتفاقية قانونية لتنظيم الدعم والميراث.
مواضيع ذات صلة
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
Lebanon 24
السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025
01/12/2025 09:44:24
01/12/2025 09:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نشله حقيبة سيدة مسنّة في الأشرفية.. هذا ما حل به
Lebanon 24
بعد نشله حقيبة سيدة مسنّة في الأشرفية.. هذا ما حل به
01/12/2025 09:44:24
01/12/2025 09:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إدعى أنه موظف في إحدى الجمعيات.. سرق سيدة مُسنة في الميناء وهكذا تم توقيفه
Lebanon 24
إدعى أنه موظف في إحدى الجمعيات.. سرق سيدة مُسنة في الميناء وهكذا تم توقيفه
01/12/2025 09:44:24
01/12/2025 09:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سيّدة مُسنّة اقتحمت حفل عمرو دياب... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
Lebanon 24
سيّدة مُسنّة اقتحمت حفل عمرو دياب... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
01/12/2025 09:44:24
01/12/2025 09:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برنامج تلفزيوني
تشاينا مورنينغ
مورنينغ بوست
العرض
المير
الصين
الرب
هنية
قد يعجبك أيضاً
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-11-30
30/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجانب الطريق في مصر
Lebanon 24
العثور على رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجانب الطريق في مصر
15:23 | 2025-11-30
30/11/2025 03:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شخص بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر
Lebanon 24
وفاة شخص بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر
12:06 | 2025-11-30
30/11/2025 12:06:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
09:09 | 2025-11-30
30/11/2025 09:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مارلين مونرو.. لغز هوليوودي مستمر بعد أكثر من ستة عقود!
Lebanon 24
وفاة مارلين مونرو.. لغز هوليوودي مستمر بعد أكثر من ستة عقود!
07:17 | 2025-11-30
30/11/2025 07:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2025-11-30
برجك اليوم
15:23 | 2025-11-30
العثور على رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجانب الطريق في مصر
12:06 | 2025-11-30
وفاة شخص بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر
09:09 | 2025-11-30
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
07:17 | 2025-11-30
وفاة مارلين مونرو.. لغز هوليوودي مستمر بعد أكثر من ستة عقود!
04:10 | 2025-11-30
كانت تحاول إنقاذها منه.. رجل قتل والدة حبيبته
فيديو
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 09:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 09:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 09:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24