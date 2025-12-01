19
منوعات
رقم قياسي.. إليكم عدد المسافرين الذي حققته أميركا في يوم واحد!
Lebanon 24
01-12-2025
|
14:43
أفادت
إدارة أمن النقل
الأميركية بأنها أحصت
يوم الأحد
مرور 3.13 مليون مسافر عبر مطارات البلاد، وهو أعلى عدد يتم تسجيله في
يوم واحد
حتى الآن.
وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع ذروة موسم السفر المرتبط بعيد الشكر، رغم تأثير الأحوال الجوية السيئة التي ضربت منطقة
الغرب الأوسط
الأميركي، وفقًا لوكالة
رويترز
.
وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل في 22 حزيران، حيث بلغ عدد المسافرين 3.09 مليون شخص.
كما أشارت مجموعة الخطوط الجوية الأميركية إلى أن شركات الطيران في
الولايات المتحدة
تتوقع نقل حوالي 31 مليون مسافر خلال فترة تمتد 11 يومًا وتنتهي اليوم الاثنين.
وتوقعت
إدارة الطيران
الاتحادية الأمريكية
أن تنطلق أكثر من 360 ألف رحلة جوية خلال الأيام التسعة التي تنتهي في الثاني من كانون الأول، وهو أعلى رقم منذ 15 عاما. (آرم نيوز)
