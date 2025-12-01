رقم قياسي.. إليكم عدد المسافرين الذي حققته أميركا في يوم واحد!

Advertisement

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع ذروة موسم السفر المرتبط بعيد الشكر، رغم تأثير الأحوال الجوية السيئة التي ضربت منطقة الأميركي، وفقًا لوكالة .وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل في 22 حزيران، حيث بلغ عدد المسافرين 3.09 مليون شخص.كما أشارت مجموعة الخطوط الجوية الأميركية إلى أن شركات الطيران في تتوقع نقل حوالي 31 مليون مسافر خلال فترة تمتد 11 يومًا وتنتهي اليوم الاثنين.وتوقعت أن تنطلق أكثر من 360 ألف رحلة جوية خلال الأيام التسعة التي تنتهي في الثاني من كانون الأول، وهو أعلى رقم منذ 15 عاما. (آرم نيوز)