بالفيديو.. حريق ضخم يدمر ثلاث وحدات صناعية وسط إيران

📢 خبر رسمی 🚨 :
💢آتشسوزیِ شهرک صنعتی یزد مهار شد
💢عصر امروز شهرک صنعتی ۲ یزد دچار آتشسوزی گستردهای شد. در این حادثه ۲ واحد سلولوزی و ۱ واحد پلیمیری درگیر آتشسوزی شد و تقریبا ۱۰۰ درصد این واحدهای تولیدی از بین رفت.
💢درحال حاضر آتش مهار شده و آتشنشانان درحال اطفای کامل… pic.twitter.com/UZOzNIbs3G
— خبر بی طرف (@theninewish) December 1, 2025
