بالفيديو.. حريق ضخم يدمر ثلاث وحدات صناعية وسط إيران

اندلع عصر اليوم حريق كبير في مدينة "بأشکذر" الصناعية بمحافظة يزد وسط ، أسفر عن تدمير كامل ثلاث وحدات إنتاجية تعمل في الصناعات السلولوزية والبوليمرية.





وأوضحت في المحافظة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات بشرية.





وأكد مدير عام إدارة الأزمات إحسان كتفي أن النيران أتت بالكامل على ثلاث وحدات إنتاجية، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وفيات أو إصابات، وأن التحقيقات الأولية ترجح أن السبب يعود إلى خطأ بشري في مستودع مخلفات الورق، بحسب وكالة " " الرسمية.





📢 خبر رسمی 🚨 :



💢آتش‌سوزیِ شهرک صنعتی یزد مهار شد



💢عصر امروز شهرک صنعتی ۲ یزد دچار آتش‌سوزی گسترده‌ای شد. در این حادثه ۲ واحد سلولوزی و ۱ واحد پلیمیری درگیر آتش‌سوزی شد و تقریبا ۱۰۰ درصد این واحدهای تولیدی از بین رفت.



💢درحال حاضر آتش مهار شده و آتش‌نشانان درحال اطفای کامل…