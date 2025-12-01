Advertisement

منوعات

بالفيديو.. حريق ضخم يدمر ثلاث وحدات صناعية وسط إيران

Lebanon 24
01-12-2025 | 16:32
اندلع عصر اليوم حريق كبير في مدينة "بأشکذر" الصناعية بمحافظة يزد وسط إيران، أسفر عن تدمير كامل ثلاث وحدات إنتاجية تعمل في الصناعات السلولوزية والبوليمرية.


وأوضحت إدارة الأزمات في المحافظة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات بشرية.


وأكد مدير عام إدارة الأزمات إحسان بالا كتفي أن النيران أتت بالكامل على ثلاث وحدات إنتاجية، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وفيات أو إصابات، وأن التحقيقات الأولية ترجح أن السبب يعود إلى خطأ بشري في مستودع مخلفات الورق، بحسب وكالة "إيرنا" الرسمية.

