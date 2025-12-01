Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1449685-639002513353305524.jpg
Doc-P-1449685-639002513353305524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 الحمل
يتركز يومك على ترتيب أمورك العملية والتخلص من القلق لإنجاز المهام المتراكمة. يشغلك شأن عائلي يتعلق بمشكلة صحية أو مادية لأحد أفراد الأسرة، وتسعى لدعمه بكل الطرق. كما قد تتواصل مع شخص ابتعدت عنه سابقًا، ما يعزز الروابط ويخفف من التوتر النفسي.
Advertisement
الثور
في العمل، قد يحاول بعض الزملاء التقليل من قدراتك أمام المدير، لكن ثقتك بنفسك والمثابرة ستساعدك على إثبات جدارتك. لتجديد طاقتك، خطط لنزهة أو مشروع مع الأصدقاء، ولا تهمل نظامك الغذائي لتجنب أي زيادة في الوزن أو شعور بالإرهاق.
الجوزاء 
تصرفك الحكيم وذكاؤك يحققان نتائج إيجابية في العمل رغم قلقك السابق. ستشعر بالراحة والرضا من نتائج جهودك، وقد يطلب منك أحد المقربين نصيحة مهمة، ما يعكس ثقتهم بك ويقوي الروابط الشخصية.
السرطان
قد تواجه اليوم تحديات وصعوبات متزايدة، لذا احرص على ضبط أعصابك وتجنب الانفعال مع من لا علاقة لهم بمشاكلك. التحكم بالصبر والهدوء سيكون مفتاح تجاوز المواقف الصعبة بنجاح.
الأسد
سلوك مزعج من بعض الأشخاص قد يسبب لك الإحباط، لذلك احرص على التعامل بحكمة ودبلوماسية. على الصعيد العاطفي، حاول تعويض الشريك عن أي تقصير سابق وكن بجانبه لدعمه عاطفيًا.
العذراء
تتراكم بعض الأعمال بعد إجازتك الأخيرة، لكنك قادر على إنجازها بكفاءة. تجاهل الانتقادات وتعامل معها بهدوء. قد تواجه ضغطًا نفسيًا نتيجة انتشار فيروس بين أفراد الأسرة، فحافظ على صحتك النفسية وركز على توازنك الداخلي.
الميزان
حافظ على هدوئك في العمل لتجنب المواقف المحرجة. تحسن مزاجك بعد اتصال من شخص لم تتواصل معه منذ فترة. كن حذرًا في التعامل مع الأشخاص غير الموثوق بهم واهتم بصحتك خلال هذه الفترة للحفاظ على طاقتك.
العقرب
تحسن ملحوظ في العمل يجعلك تشعر بالراحة، حيث تسير الأمور بشكل إيجابي يفوق توقعاتك. قد يُعرض عليك مشروع سفر جديد يفتح أمامك آفاقًا جديدة ويعزز تطورك المهني.
القوس
استقبال العديد من الزوار يزيد من انشغالك الشخصي، مما قد يشتت تركيزك عن العمل. بعد انتهاء الزيارات، تنتظرك أخبار إيجابية، خصوصًا من الخارج، فاستعد لاستقبالها بصبر وترتيب.
الجدي
تنجز المهام المطلوبة منك بإتقان، ما يجذب تقدير رؤسائك وربما مكافأة مالية. هناك موضوع يحتاج لدعمك، فكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار متسرع وتجنب الانفعال مع تصرفات الأصدقاء المزعجة.
الدلو
يوم مناسب لقضاء الوقت مع الأصدقاء مع توزيع النشاطات بين العائلة والزملاء. قد يعرض عليك شخص صفقة مهمة، لكن تجنب الموافقة الفورية لتفادي أي مفاجآت غير مرغوبة.
الحوت
علاقاتك مع زملاء العمل مستقرة ومبنية على التفاهم المتبادل، ما يمنحك راحة كبيرة. أما على الصعيد العاطفي، فالمصارحة والنقاش المستمر مع الشريك يعززان العلاقة ويقويان الروابط بينكما.
 
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
02/12/2025 09:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
02/12/2025 09:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
02/12/2025 09:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
02/12/2025 09:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24

دبلوماسي

منذ فترة

العذراء

النقاش

أخبار

الأسد

القوس

فيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:57 | 2025-12-02
23:00 | 2025-12-01
16:34 | 2025-12-01
16:32 | 2025-12-01
14:43 | 2025-12-01
11:09 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24