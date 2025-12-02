22
منوعات
السكان أصيبوا بالذعر.. هبوط أرضي مفاجئ في القاهرة!
Lebanon 24
02-12-2025
|
00:57
photos
شهدت
منطقة القاهرة
الجديدة شرق العاصمة
المصرية
هبوطاً أرضياً مفاجئاً أثار ذعر السكان والمارة.
ووقع الحادث بمنطقة النرجس 5 في التجمع الخامس، ما عطل حركة المرور في المنطقة، وفق شهود
عيان
.
فيما تبين أن السبب هو تسريب مياه من خط مياه معالَجة وخط مياه شرب بالمنطقة.
في المقابل، أعلن جهاز تنمية
مدينة القاهرة الجديدة
قطع المياه عن المنطقة وعن أخرى مجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والمعالجة.
بينما دفعت السلطات بسيارات مياه إلى المنطقة لتوفيرها للمواطنين خلال عمليات مواجهة آثار الهبوط ومعالجة تسريب المياه وإزالة آثار الحادث.
