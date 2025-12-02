السكان أصيبوا بالذعر.. هبوط أرضي مفاجئ في القاهرة!

Advertisement

شهدت الجديدة شرق العاصمة هبوطاً أرضياً مفاجئاً أثار ذعر السكان والمارة.ووقع الحادث بمنطقة النرجس 5 في التجمع الخامس، ما عطل حركة المرور في المنطقة، وفق شهود .فيما تبين أن السبب هو تسريب مياه من خط مياه معالَجة وخط مياه شرب بالمنطقة.في المقابل، أعلن جهاز تنمية قطع المياه عن المنطقة وعن أخرى مجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والمعالجة.بينما دفعت السلطات بسيارات مياه إلى المنطقة لتوفيرها للمواطنين خلال عمليات مواجهة آثار الهبوط ومعالجة تسريب المياه وإزالة آثار الحادث.