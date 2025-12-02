Advertisement

منوعات

السكان أصيبوا بالذعر.. هبوط أرضي مفاجئ في القاهرة!

Lebanon 24
02-12-2025 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1449734-639002592166565400.webp
Doc-P-1449734-639002592166565400.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت منطقة القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية هبوطاً أرضياً مفاجئاً أثار ذعر السكان والمارة.
Advertisement

ووقع الحادث بمنطقة النرجس 5 في التجمع الخامس، ما عطل حركة المرور في المنطقة، وفق شهود عيان.

فيما تبين أن السبب هو تسريب مياه من خط مياه معالَجة وخط مياه شرب بالمنطقة.

في المقابل، أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة قطع المياه عن المنطقة وعن أخرى مجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والمعالجة.

بينما دفعت السلطات بسيارات مياه إلى المنطقة لتوفيرها للمواطنين خلال عمليات مواجهة آثار الهبوط ومعالجة تسريب المياه وإزالة آثار الحادث.
مواضيع ذات صلة
مفاجأة.. هبوط حاد في البيتكوين وسط مخاوف المستثمرين
lebanon 24
02/12/2025 09:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هزّة أرضية.. سكان البقاع شعروا بها!
lebanon 24
02/12/2025 09:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة بيروت
lebanon 24
02/12/2025 09:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة… هبوط حاد في سعر البيتكوين!
lebanon 24
02/12/2025 09:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة القاهرة الجديدة

منطقة القاهرة

القاهرة

المصرية

مصرية

مصري

عيان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2025-12-01
23:00 | 2025-12-01
16:34 | 2025-12-01
16:32 | 2025-12-01
14:43 | 2025-12-01
11:09 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24