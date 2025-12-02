Advertisement

منوعات

اقتحم شقة وفتح هدايا عيد الميلاد المجيد.. ما فعله هذا الرجل غريب جداً!

Lebanon 24
02-12-2025
قام رجل باقتحام شقة في مدينة بانغور، حيث فتح بعض هدايا عيد الميلاد المجيد أسفل الشجرة قبل أن يستلقي على الأريكة للنوم، حيث رفض مغادرة المكان عند اكتشافه، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.
ووفقا لموقع "بيبول" قال مسؤولون إن ساكن الشقة استيقظ صباح الأحد ليجد رجلًا غريبًا نائمًا في غرفة المعيشة، فاتصل بالشرطة حوالي الساعة 8:40 صباحًا. وعند وصول الضباط، لم يقدم المقتحم أي تفسير منطقي لتواجده داخل الشقة. كما أشارت الشرطة إلى أن بعض هدايا عيد الميلاد المجيد كانت قد فُتحت بالقرب من المكان الذي وُجد فيه نائما".

وتم اعتقال الرجل ووجهت له تهمة التعدي الجنائي المشدد على ممتلكات الغير، ونُقل إلى سجن مقاطعة بينوبسكوت.

وأوضح صاحب المنزل أن نافذة الحمام كانت مفتوحة بينما كانت الأبواب مغلقة، وهو ما استغله المقتحم لدخول الشقة.
