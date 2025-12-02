23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اقتحم شقة وفتح هدايا عيد الميلاد المجيد.. ما فعله هذا الرجل غريب جداً!
Lebanon 24
02-12-2025
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام رجل باقتحام شقة في مدينة بانغور، حيث فتح بعض هدايا
عيد الميلاد
المجيد أسفل الشجرة قبل أن يستلقي على الأريكة للنوم، حيث رفض مغادرة المكان عند اكتشافه، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.
Advertisement
ووفقا لموقع "
بيبول
" قال مسؤولون إن ساكن الشقة استيقظ
صباح الأحد
ليجد رجلًا غريبًا نائمًا في غرفة المعيشة، فاتصل بالشرطة حوالي الساعة 8:40 صباحًا. وعند وصول الضباط، لم يقدم المقتحم أي تفسير منطقي لتواجده داخل الشقة. كما أشارت الشرطة إلى أن بعض هدايا عيد الميلاد المجيد كانت قد فُتحت بالقرب من المكان الذي وُجد فيه نائما".
وتم اعتقال الرجل ووجهت له تهمة التعدي الجنائي المشدد على ممتلكات الغير، ونُقل إلى سجن مقاطعة
بينوبسكوت
.
وأوضح صاحب المنزل أن نافذة الحمام كانت مفتوحة بينما كانت الأبواب مغلقة، وهو ما استغله المقتحم لدخول الشقة.
مواضيع ذات صلة
حادثة غريبة جداً.. حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت داخل أذن هذا الرجل (صورة)
Lebanon 24
حادثة غريبة جداً.. حشرة بطول 5 سنتيمترات كانت داخل أذن هذا الرجل (صورة)
02/12/2025 12:53:07
02/12/2025 12:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
Lebanon 24
إنضباط غريب و عادات مفاجئة...هذا ما يفعله "هالاند" يوميًا!
02/12/2025 12:53:07
02/12/2025 12:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الإقبال المبكر على زينة عيد الميلاد: بحثٌ عن الفرح وسط الأزمات
Lebanon 24
الإقبال المبكر على زينة عيد الميلاد: بحثٌ عن الفرح وسط الأزمات
02/12/2025 12:53:07
02/12/2025 12:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في أجواء الأعياد.. دب أسود يقتحم سوق عيد الميلاد (فيديو)
Lebanon 24
ذعر في أجواء الأعياد.. دب أسود يقتحم سوق عيد الميلاد (فيديو)
02/12/2025 12:53:07
02/12/2025 12:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد الميلاد
صباح الأحد
بينوبسكوت
يا عيد
بيبول
بينو
بيبو
قد يعجبك أيضاً
السكان أصيبوا بالذعر.. هبوط أرضي مفاجئ في القاهرة!
Lebanon 24
السكان أصيبوا بالذعر.. هبوط أرضي مفاجئ في القاهرة!
00:57 | 2025-12-02
02/12/2025 12:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-12-01
01/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا البلد... الإعجاب بصور الجنس الآخر على الإنترنت يُعتبر خيانة ويبرر الطلاق!
Lebanon 24
في هذا البلد... الإعجاب بصور الجنس الآخر على الإنترنت يُعتبر خيانة ويبرر الطلاق!
23:00 | 2025-12-01
01/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطن هو القلب"... ميلانيا تكشف زينة الميلاد في البيت الأبيض (صور+فيديو)
Lebanon 24
"الوطن هو القلب"... ميلانيا تكشف زينة الميلاد في البيت الأبيض (صور+فيديو)
16:34 | 2025-12-01
01/12/2025 04:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق ضخم يدمر ثلاث وحدات صناعية وسط إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. حريق ضخم يدمر ثلاث وحدات صناعية وسط إيران
16:32 | 2025-12-01
01/12/2025 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:57 | 2025-12-02
السكان أصيبوا بالذعر.. هبوط أرضي مفاجئ في القاهرة!
23:00 | 2025-12-01
برجك اليوم
23:00 | 2025-12-01
في هذا البلد... الإعجاب بصور الجنس الآخر على الإنترنت يُعتبر خيانة ويبرر الطلاق!
16:34 | 2025-12-01
"الوطن هو القلب"... ميلانيا تكشف زينة الميلاد في البيت الأبيض (صور+فيديو)
16:32 | 2025-12-01
بالفيديو.. حريق ضخم يدمر ثلاث وحدات صناعية وسط إيران
14:43 | 2025-12-01
رقم قياسي.. إليكم عدد المسافرين الذي حققته أميركا في يوم واحد!
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 12:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 12:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 12:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24