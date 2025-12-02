طفلة تدفع والدها لاستدعاء الدفاع المدني… والسبب مفاجئ

Advertisement

شعر الأب بقلق شديد حين طرق الباب مرارًا دون أي رد من ابنته، فقرر طلب مساعدة الدفاع المدني لكسر القفل لعدم امتلاكه مفتاح الغرفة، لتكشف المفاجأة بعد حضور القوات عن سبب الواقعة.هذه الحادثة، التي انتشرت بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة.وبحسب ما تداوله ناشطون، فإن الأب نادى مراراً على طفلته، لكنّها لم تُجب، ما دفعه إلى الاعتقاد بأن مكروهاً ما قد أصابها، خاصة مع استمرار الصمت داخل الغرفة.وما إن تمكن رجال الإنقاذ من فتح الباب والدخول مسرعين، حتى كانت اللحظة غير المتوقعة، إذ وجدوا الطفلة مستلقية على السرير بكل هدوء، تمسك هاتفها وتشاهد موقع " " بتركيز شديد، دون أن تُظهر أي اهتمام للصراخ، أو كسر الباب. (آرم نيوز)