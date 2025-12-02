Advertisement

منوعات

طفلة تدفع والدها لاستدعاء الدفاع المدني… والسبب مفاجئ

Lebanon 24
02-12-2025 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1450099-639003068697422949.webp
Doc-P-1450099-639003068697422949.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت بغداد حادثة أثارت قلقًا واسعًا، بعدما اضطر أب إلى استدعاء قوات الدفاع المدني بعد أن لم تجب ابنته الصغيرة على طرقه المتكرر لباب غرفتها.
Advertisement


شعر الأب بقلق شديد حين طرق الباب مرارًا دون أي رد من ابنته، فقرر طلب مساعدة الدفاع المدني لكسر القفل لعدم امتلاكه مفتاح الغرفة، لتكشف المفاجأة بعد حضور القوات عن سبب الواقعة.


هذه الحادثة، التي انتشرت بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب ما تداوله ناشطون، فإن الأب نادى مراراً على طفلته، لكنّها لم تُجب، ما دفعه إلى الاعتقاد بأن مكروهاً ما قد أصابها، خاصة مع استمرار الصمت داخل الغرفة.


وما إن تمكن رجال الإنقاذ من فتح الباب والدخول مسرعين، حتى كانت اللحظة غير المتوقعة، إذ وجدوا الطفلة مستلقية على السرير بكل هدوء، تمسك هاتفها وتشاهد موقع "يوتيوب" بتركيز شديد، دون أن تُظهر أي اهتمام للصراخ، أو كسر الباب. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
ملتقى التأثير المدني: الإستدعاء الخبيث للتّدمير!
lebanon 24
02/12/2025 23:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بلدة عكارية... وفاة طفلة بعد أن دهسها والدها عن طريق الخطأ (صورة)
lebanon 24
02/12/2025 23:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: إسرائيل تعرقل وصول فرق الإنقاذ لبلدة بيت جن وتهدد حياة المدنيين
lebanon 24
02/12/2025 23:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمنظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
lebanon 24
02/12/2025 23:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24

يوتيوب

بغداد

الطف

تركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:03 | 2025-12-02
13:00 | 2025-12-02
12:00 | 2025-12-02
10:00 | 2025-12-02
07:10 | 2025-12-02
02:46 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24