منوعات

سارت بالاتجاه الخاطئ على السلم الكهربائي.. امرأة تواجه حكماً قضائياً!

Lebanon 24
03-12-2025 | 02:12
مثلت امرأة أمام محكمة بريطانية، بتهمة السير بالاتجاه الخاطئ على سلم كهربائي في محطة قطار بالعاصمة لندن.
ووُجهت التهمة إلى ميكايلا كوبلاند، 32 عاما، بعد أن زُعم أنها "استخدمت أو حاولت استخدام سلم متحرك بخلاف الاتجاه المخصص له" في محطة نورث غرينتش التابعة لشبكة السكك الحديدية الإقليمية.

ولم يتضح بعد، وفقا لصحيفة "ميرور"، ما إذا كانت السيدة كوبلاند صعدت عبر سلم متحرك هابط أو نزلت عبر سلم متحرك صاعد.

وتنص اللوائح المحلية على أنه "لا يجوز لأي شخص استخدام أي سلم متحرك إلا بالوقوف أو المشي في الاتجاه المقصود"، مع فرض غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني على المخالفين، فيما نفت كوبلاند ارتكاب أي خطأ.

وظهرت السيدة كوبلاند، من منطقة بيرموندسي جنوب شرق لندن، أمام محكمة بروملي الجزئية وهي تستخدم العكازات، على أن تُعقد محاكمة قصيرة تستغرق حوالي ثلاث ساعات في أبريل المقبل.

يُذكر أن هذه المخالفة تعتبر غير شائعة ضمن اللوائح، إلى جانب قواعد أخرى تمنع إساءة استخدام المداخل والمخارج أو تشغيل المصاعد والسلالم المتحركة إلا في حالات الطوارئ.
