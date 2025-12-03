اصطدم بمعلم شهير.. مصرع طيار أجنحة عالمي في حادث مؤلم

Advertisement

توفي واليس، الطيار الجنوب إفريقي البالغ من العمر 35 عامًا وأحد أسرع متسابقي الأجنحة في العالم، في حادث مأساوي على رأس في ، أثناء تجربة جناح هجين جديد.وكان واليس تزوج هذا العام، وفاز مؤخرًا بالميدالية الذهبية في لبدلات الأجنحة.ويأتي هذا الحادث بعد وفاة ليام بيرن، 24 عامًا، الذي لقي حتفه أثناء تحليقه بـ"بدلة الأجنحة" في جبل سويسري خلال شهر يونيو الماضي، بعد محاولته الثانية للقفز من موقع يُعرف باسم "مكب النفايات".واليس، الذي أمضى أكثر من 20 عامًا في الطيران الشراعي، كان يتمتع بخبرة واسعة في القفز المظلي والقفز القاعدي والطيران ببدلة الجناح.وقد أشاد عشاق الرياضات الخطرة به واصفينه بـ"الأسطورة"، لكونه كان يُظهر شغفًا لا مثيل له في السماء.ووفقًا لرابطة جنوب إفريقيا للطيران الشراعي والطيران المظلي، كان واليس يحلق بطائرة Flare Moustache Parakite، وهي جناح هجين نصف طائرة ورقية ونصف طائرة شراعية، مصممة للرياح القوية والطيران الساحلي.