ختم محل لبيع الدواجن بالشمع الأحمر.. كان صاحبه يبيع الدجاج بسعرٍ مُنخفض جدّاً لهذا السبب
Lebanon 24
03-12-2025
|
07:01
أثار صاحب محل لبيع الدواجن في مصر، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن بيع كيلو الدجاج بجنيه واحد فقط، بينما يصل سعره في الأسواق إلى أكثر من 70 جنيهاً.
وعمدت
وزارة الزراعة المصرية
إلى إغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر بعد اكتشاف "مخالفات جسيمة"، وضبطت كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك. (العربية)
