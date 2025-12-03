ختم محل لبيع الدواجن بالشمع الأحمر.. كان صاحبه يبيع الدجاج بسعرٍ مُنخفض جدّاً لهذا السبب

أثار صاحب محل لبيع الدواجن في مصر، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن بيع كيلو الدجاج بجنيه واحد فقط، بينما يصل سعره في الأسواق إلى أكثر من 70 جنيهاً.





وعمدت إلى إغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر بعد اكتشاف "مخالفات جسيمة"، وضبطت كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك. (العربية)