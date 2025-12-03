19
متفرقات
تحفة القيصر نيقولا الثاني تُباع بثلاثين مليون دولار… ماذا تحوي داخلها؟
Lebanon 24
03-12-2025
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت البيضة
الإمبراطورية
الشتوية، إحدى أبرز قطع فابرجيه المزخرفة بالألماس والتي كانت مملوكة للعائلة الإمبراطورية الروسية، رقمًا قياسيًا في مزاد بلندن بعدما بيعت مقابل 22.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 30.2 مليون دولار).
وصُممت البيضة عام 1913 بطلب من
القيصر
نيقولا الثاني كهدية لوالدته، وتضم أكثر من 4500 ماسة ونقوشًا من البلاتين على شكل رقاقات ثلج، فيما تكشف عند فتحها عن سلة صغيرة من أزهار الكوارتز الأبيض.
وصنع هذه التحفة كارل فابرجيه بتصميم ألما تيريزيا بيل، وهي واحدة من امرأتين فقط شغلتا موقع الصانع
الرئيسي
في دار
فابرجيه في
سانت بطرسبرغ
. وتُعد البيضة الشتوية واحدة من سبع بيضات فقط من أصل خمسين بقيت في ملكية خاصة، فيما توزعت البيضات الأخرى بين المتاحف أو فُقدت عبر الزمن.
ويشتهر بيض فابرجيه بتفاصيله الفاخرة واحتوائه على مفاجآت داخلية صغيرة أو زخارف دقيقة، ما جعله رمزًا للحرفية الرفيعة وهدفًا لهواة جمع التحف حول العالم.
وأكدت دار كريستيز للمزادات أن الصفقة تعيد إبراز القيمة العالمية لفابرجيه ومكانة هذه التحف الفريدة في عالم الفن والمجوهرات.
تابع
