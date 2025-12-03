Advertisement

متفرقات

تحفة القيصر نيقولا الثاني تُباع بثلاثين مليون دولار… ماذا تحوي داخلها؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1450465-639003850094162309.jpg
Doc-P-1450465-639003850094162309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حققت البيضة الإمبراطورية الشتوية، إحدى أبرز قطع فابرجيه المزخرفة بالألماس والتي كانت مملوكة للعائلة الإمبراطورية الروسية، رقمًا قياسيًا في مزاد بلندن بعدما بيعت مقابل 22.9 مليون جنيه إسترليني (نحو 30.2 مليون دولار).
Advertisement

وصُممت البيضة عام 1913 بطلب من القيصر نيقولا الثاني كهدية لوالدته، وتضم أكثر من 4500 ماسة ونقوشًا من البلاتين على شكل رقاقات ثلج، فيما تكشف عند فتحها عن سلة صغيرة من أزهار الكوارتز الأبيض.

وصنع هذه التحفة كارل فابرجيه بتصميم ألما تيريزيا بيل، وهي واحدة من امرأتين فقط شغلتا موقع الصانع الرئيسي في دار فابرجيه في سانت بطرسبرغ. وتُعد البيضة الشتوية واحدة من سبع بيضات فقط من أصل خمسين بقيت في ملكية خاصة، فيما توزعت البيضات الأخرى بين المتاحف أو فُقدت عبر الزمن.

ويشتهر بيض فابرجيه بتفاصيله الفاخرة واحتوائه على مفاجآت داخلية صغيرة أو زخارف دقيقة، ما جعله رمزًا للحرفية الرفيعة وهدفًا لهواة جمع التحف حول العالم.

وأكدت دار كريستيز للمزادات أن الصفقة تعيد إبراز القيمة العالمية لفابرجيه ومكانة هذه التحف الفريدة في عالم الفن والمجوهرات.

مواضيع ذات صلة
لوحة بلون واحد تُباع بـ21 مليون دولار.. ما قصتها؟
lebanon 24
03/12/2025 22:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تخصص 15 مليون دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للاستجابة للأزمة في السودان
lebanon 24
03/12/2025 22:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: النروج تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا
lebanon 24
03/12/2025 22:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار
lebanon 24
03/12/2025 22:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الإمبراطورية

سانت بطرسبرغ

الإمبراطور

دار كريستي

الرئيسي

الفريد

القيصر

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:30 | 2025-12-03
10:47 | 2025-12-03
10:19 | 2025-12-03
08:31 | 2025-12-03
08:07 | 2025-12-03
07:09 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24