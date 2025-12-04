Advertisement

تلاميذ ينقذون معلمتهم من الاختناق

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:28
تحوّل ثلاثة تلاميذ في الصف الأول الابتدائي إلى أبطال في مدرسة "ليكفيو" الابتدائية في كولونيال هايتس بولاية فرجينيا، بعدما أنقذوا حياة معلمتهم البالغة 23 عاماً عندما بدأت تختنق داخل الصف.
كانت المعلمة ماديسون سويفت تتناول طعامها أثناء العمل مع أحد التلاميذ حين علِق جزء من الطعام في حلقها وبدأ وجهها وعيناها يميلان إلى الاحمرار. عندها تحرك التلاميذ كولتون هيرش (7 سنوات)، ديريك كونتريراس فرانكو (6 سنوات)، وبرايسون دوس (6 سنوات) بسرعة لطلب النجدة.
ضغط أحدهم على زر الطوارئ وصرخوا بأن المعلمة تختنق، فيما ركض دوس إلى صف مجاور لاستدعاء معلمة أخرى. أما هيرش، الجالس إلى جانبها، فبدأ يضرب ظهرها حتى خرج الطعام وتمكنت من استعادة أنفاسها.
قالت سويفت إن التلاميذ "أنقذوا حياتي بنسبة 100%"، وقد كرّمتهم بجوائز من "صندوق الكنز" في صفها، كما احتفت المدرسة بهم على فيسبوك مؤكدة فخرها بما وصفته بشجاعة "أبطال ليكفيو"، بينما علّقت المعلمة على الصورة بعبارة: منقذاتي الصغار. (بيبول)
