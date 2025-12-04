22
مأساة أمام المدرسة.. حافلة تدهس طفلًا
Lebanon 24
04-12-2025
|
10:44
توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، من تلامذة الصف الأول في مدرسة فيليمور الابتدائية في مدينة أوكلاهوما، بعد أن صدمته حافلة مدرسية على بعد مبنى واحد فقط من مدرسته، أثناء نزوله منها بعد انتهاء الدوام.
وبحسب الشرطة، ترجّل ثلاثة أطفال من الحافلة التي كانت تسير شرقًا في شارع
ساوث ويست
51، قبل أن يركض الطفل فجأة أمام المركبة أثناء انعطافها جنوبًا نحو شارع ساوث
دوغلاس
، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
شهود
عيان
وصفوا المشهد بالمفجع، إذ قال أحد الجيران إن المسعفين كانوا يحاولون إنعاش الطفل وإنه "لم يكن واعيًا على الإطلاق" لحظة نقله إلى سيارة الإسعاف، بينما عبّر أحد أولياء الأمور عن عجزه عن تخيّل وقع الحادث على عائلة الضحية، متحدثًا عن "حزن لا يُحتمل" في الحي.
إدارة مدارس مدينة أوكلاهوما العامة أصدرت بيانًا أعربت فيه عن حزنها العميق، مؤكدة أن "أفكارها مع أسرة الطالب ومجتمع فيليمور بأكمله"، وأعلنت توفير مستشارين وطاقم دعم نفسي في المدرسة لمساندة التلامذة والهيئة التعليمية. في موازاة ذلك، تواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات الحادث. (بيبول)
