Advertisement

منوعات

مأساة أمام المدرسة.. حافلة تدهس طفلًا

Lebanon 24
04-12-2025 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1450883-639004673546390547.png
Doc-P-1450883-639004673546390547.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، من تلامذة الصف الأول في مدرسة فيليمور الابتدائية في مدينة أوكلاهوما، بعد أن صدمته حافلة مدرسية على بعد مبنى واحد فقط من مدرسته، أثناء نزوله منها بعد انتهاء الدوام.
Advertisement
 
وبحسب الشرطة، ترجّل ثلاثة أطفال من الحافلة التي كانت تسير شرقًا في شارع ساوث ويست 51، قبل أن يركض الطفل فجأة أمام المركبة أثناء انعطافها جنوبًا نحو شارع ساوث دوغلاس، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

شهود عيان وصفوا المشهد بالمفجع، إذ قال أحد الجيران إن المسعفين كانوا يحاولون إنعاش الطفل وإنه "لم يكن واعيًا على الإطلاق" لحظة نقله إلى سيارة الإسعاف، بينما عبّر أحد أولياء الأمور عن عجزه عن تخيّل وقع الحادث على عائلة الضحية، متحدثًا عن "حزن لا يُحتمل" في الحي.

إدارة مدارس مدينة أوكلاهوما العامة أصدرت بيانًا أعربت فيه عن حزنها العميق، مؤكدة أن "أفكارها مع أسرة الطالب ومجتمع فيليمور بأكمله"، وأعلنت توفير مستشارين وطاقم دعم نفسي في المدرسة لمساندة التلامذة والهيئة التعليمية. في موازاة ذلك، تواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات الحادث. (بيبول)
مواضيع ذات صلة
كان يصوّر نفسه.. فيديو مروّع لقطار يدهس طفلا
lebanon 24
04/12/2025 19:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة كبرى داخل مدرسة راقية… هذا ما فعله سائق حافلة بطفلتين!
lebanon 24
04/12/2025 19:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة جديدة.. انهيار أرضي دفن حافلة في داخلها ركاب
lebanon 24
04/12/2025 19:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال استعراض.. شرطية تدهس الجمهور شاهدوا الفيديو
lebanon 24
04/12/2025 19:43:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة التعليمية

هيئة التعليم

ساوث ويست

دوغلاس

جيران

أوليا

بيبول

الطف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:28 | 2025-12-04
09:57 | 2025-12-04
06:33 | 2025-12-04
01:24 | 2025-12-04
23:00 | 2025-12-03
23:00 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24