منوعات

ضبط شخص تعدى على كلب ضال بالقاهرة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل

Lebanon 24
05-12-2025 | 09:39
في متابعة دقيقة لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات الواقعة.
أوضحت التحريات أن الشخص الظاهر في الفيديو مقيم بمحافظة المنوفية، وقد تم ضبطه بعد التأكد من هويته، وعند مواجهته بالواقعة، اعترف المتهم بتعديه على الكلب بسبب نباحه ومحاولته الهجوم عليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وفقاً للقوانين المعمول بها، وتم تحرير المحضر اللازم لإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات. (اليوم السابع)
