ضبط شخص تعدى على كلب ضال بالقاهرة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل

Advertisement

في متابعة دقيقة لمقطع فيديو تم تداوله على يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال بدائرة أول بالقاهرة، تمكنت من كشف ملابسات الواقعة.أوضحت التحريات أن الشخص في الفيديو مقيم بمحافظة المنوفية، وقد تم ضبطه بعد التأكد من هويته، وعند مواجهته بالواقعة، اعترف المتهم بتعديه على الكلب بسبب نباحه ومحاولته الهجوم عليه.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وفقاً للقوانين المعمول بها، وتم تحرير المحضر اللازم لإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات. (اليوم السابع)