في بلد قرب لبنان… محاولات حثيثة لإنقاذ طفلة عالقة داخل بئر

تتواصل فرق الطوارئ بشكل دائم مع الطفلة "شذى" البالغة من العمر 3 سنوات، وتستمر في إيصال الأوكسجين لها، كما تم تزويدها بالمياه والطعام، وكانت الطفلة سقطت في بئر جاف بعمق نحو بعمق 10 أمتار وفق آخر تحديث عن عمق البئر، في قرية صريع قرب سنجار بريف إدلب الشرقي، مساء اليوم الجمعة 5… — رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) December 5, 2025

ما زالت فرق الطوارئ في إدلب تواصل جهودها لإنقاذ الطفلة شذى، البالغة 3 سنوات، بعد سقوطها في بئر جاف يبلغ عمقه نحو 10 أمتار، في قرية صريع قرب سنجار إدلب الشرقي، مساء الجمعة.وذكر وزير الطوارئ وإدارة رائد الصالح أن الفرق تتواصل بشكل دائم مع شذى، وتستمر في إيصال الأوكسجين لها، كما تم تزويدها بالمياه والطعام.وأشار الصالح إلى أن الفرق "تعمل على تنفيذ عملية حفر جانبي موازٍ لجدار البئر للوصول إليها، بعد أن تسبّب سقوط صخرة مع الطفلة في إغلاق فوهة البئر وعلقت بعمق نحو 7 أمتار ومنعت الوصول المباشر للطفلة".وأوضح أن الفرق وصلت في عمليات الحفر الجانبي الموازي لجدار البئر "إلى عمق نحو 3 أمتار، حيث وصلت للصخور، ما يصعّب عملية الحفر".