في بلد قرب لبنان… محاولات حثيثة لإنقاذ طفلة عالقة داخل بئر

تتواصل فرق الطوارئ بشكل دائم مع الطفلة "شذى" البالغة من العمر 3 سنوات، وتستمر في إيصال الأوكسجين لها، كما تم تزويدها بالمياه والطعام، وكانت الطفلة سقطت في بئر جاف بعمق نحو بعمق 10 أمتار وفق آخر تحديث عن عمق البئر، في قرية صريع قرب سنجار بريف إدلب الشرقي، مساء اليوم الجمعة 5… pic.twitter.com/bJBwQp27tP
— رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) December 5, 2025
