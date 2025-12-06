من بينها سيارات "بورش".. شركة شهيرة تُكافئ موظفيها المتميزين بهذه الطريقة

Advertisement

تقدم شركة "ThreatLocker" المتخصصة في الأمن السيبراني في والتي تضم قرابة 700 موظف إلى أساليب مبتكرة لمكافأة الموظفين المتميزين.وذكرت الشركة، التي تمتلك مكاتب في ودبي وأستراليا، أنها تتلقى شهريا مئات الترشيحات لأكثر موظفين تقديما للمساعدة، أحدهما في والآخر خارجها، كما تدعو موظفيها الدوليين لحضور الحفلة السنوية.ويقوم كل مدير شهريا بترشيح أفضل أداء ضمن فريقه، لتجمع في نهاية العام إجمالي الأصوات لأفضل أداء وأكثر الموظفين مساعدة، ويتم على أساسها اختيار الشخصين اللذين سينالان الجائزة.وغالبا ما تقدم الشركة موديلا كهربائيا، لكنها قدمت في السابقة سيارة "بورش باناميرا" بقيمة 125 ألف دولار. ولم تعلن الشركة بعد عن موديل السيارة لهذا العام، لكنها أوضحت أن إحداها تبلغ قيمته 173 ألف دولار.وأشار الرئيس التنفيذي داني جنكينز إلى أن هذه الجائزة بدأت عام 2021 كمكافأة عن أفضل أداء، لكنها أدت إلى خلق بيئة عمل تنافسية حادة.ورأى جنكينز أن هذا الواقع يزيد من قيمة الاحتفاظ بالمواهب البارزة ومن يساهمون في تعزيز ثقافة العمل الإيجابية. وقبل الإعلان عن الفائزين بالسيارات، تُكرم الشركة ما بين 14 إلى 16 موظفا كوصيفين، وتقدم لهم رحلة عطلة نهاية أسبوع طويلة مدفوعة التكاليف بالكامل.وشملت تلك الرحلات في السابق رحلة بحرية إلى جزر البهاما مع " كاريبيان"، وزيارات إلى ونيويورك. وتضم المجموعة عادة موظفين من أقسام مختلفة، ويحصل كل منهم على ميزانية إنفاق قدرها 2500 دولار خلال الرحلة.