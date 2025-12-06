Advertisement

منوعات

من بينها سيارات "بورش".. شركة شهيرة تُكافئ موظفيها المتميزين بهذه الطريقة

Lebanon 24
06-12-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1451412-639005899698896936.jpg
Doc-P-1451412-639005899698896936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدم شركة "ThreatLocker" المتخصصة في الأمن السيبراني في أورلاندو والتي تضم قرابة 700 موظف إلى أساليب مبتكرة لمكافأة الموظفين المتميزين.
Advertisement

وذكرت الشركة، التي تمتلك مكاتب في دبلن ودبي وأستراليا، أنها تتلقى شهريا مئات الترشيحات لأكثر موظفين تقديما للمساعدة، أحدهما في الولايات المتحدة والآخر خارجها، كما تدعو موظفيها الدوليين لحضور الحفلة السنوية.

ويقوم كل مدير شهريا بترشيح أفضل أداء ضمن فريقه، لتجمع في نهاية العام إجمالي الأصوات لأفضل أداء وأكثر الموظفين مساعدة، ويتم على أساسها اختيار الشخصين اللذين سينالان الجائزة.

وغالبا ما تقدم الشركة موديلا كهربائيا، لكنها قدمت في السابقة سيارة "بورش باناميرا" بقيمة 125 ألف دولار. ولم تعلن الشركة بعد عن موديل السيارة لهذا العام، لكنها أوضحت أن إحداها تبلغ قيمته 173 ألف دولار.

وأشار الرئيس التنفيذي داني جنكينز إلى أن هذه الجائزة بدأت عام 2021 كمكافأة عن أفضل أداء، لكنها أدت إلى خلق بيئة عمل تنافسية حادة. 

ورأى جنكينز أن هذا الواقع يزيد من قيمة الاحتفاظ بالمواهب البارزة ومن يساهمون في تعزيز ثقافة العمل الإيجابية. وقبل الإعلان عن الفائزين بالسيارات، تُكرم الشركة ما بين 14 إلى 16 موظفا كوصيفين، وتقدم لهم رحلة عطلة نهاية أسبوع طويلة مدفوعة التكاليف بالكامل.

وشملت تلك الرحلات في السابق رحلة بحرية إلى جزر البهاما مع "رويال كاريبيان"، وزيارات إلى بوسطن ونيويورك. وتضم المجموعة عادة موظفين من أقسام مختلفة، ويحصل كل منهم على ميزانية إنفاق قدرها 2500 دولار خلال الرحلة.
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Telegraph": بهذه الطريقة سيهزم ترامب بوتين مرة واحدة وإلى الأبد
lebanon 24
06/12/2025 10:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا مواقع استراتيجية للقوات الروسية بينها ورشة إصلاح طائرات ومصنع مسيّرات في روستوف
lebanon 24
06/12/2025 10:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان يحبك".. شركة "ألفا" ترحّب بالبابا لاوون الرابع عشر بطريقة مبتكرة
lebanon 24
06/12/2025 10:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا يستقل سيارة "الباباموبيلي" ويدخل طريق قصر بعبدا
lebanon 24
06/12/2025 10:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

أورلاندو

أستراليا

نيويورك

دو وال

بوسطن

رويال

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2025-12-06
23:00 | 2025-12-05
23:00 | 2025-12-05
23:00 | 2025-12-05
16:47 | 2025-12-05
16:18 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24