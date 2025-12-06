Advertisement

منوعات

بسبب جدته.. رجل يفوز بمليون دولار إليكم ما حصل معه

Lebanon 24
06-12-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1451413-639005902319808047.jpeg
Doc-P-1451413-639005902319808047.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن رجل من ولاية إلينوي الأميركية من الفوز بمليون دولار في يانصيب "باوربول" بعد لقاء غير متوقع بجدته. 
Advertisement

واشترى اللاعب المجهول، الذي أطلق على نفسه اسم "جدتي هي تميمة حظي"، التذكرة الفائزة من متجر "رود رينجر" في روشيل، وطابقت أرقامها الخمسة: 13، 16، 18، 20 و27.

وذكر الفائز أنه قبل اكتشافه الفوز، زار المتجر خلال استراحة غداء قصيرة لشراء التذكرة قبل سحب الجائزة الكبرى البالغة 240 مليون دولار في ذلك المساء. ولدى وصوله، لاحظ سيارة تشبه سيارة جدته، لتتبين لاحقا أنها كانت داخل المتجر عند ماكينة الدفع.

وعند مسح التذكرة، ظهرت رسالة تفيد بربحه 1,000,004 دولار. وقال الفائز: "لم أصدق، فمسحتها مرة أخرى. عندها بدأت بالصراخ واللهاث. اتصلت بجدتي على الفور، وسألتني: هل أنت متأكد أنك فزت؟". قام بتأكيد الأرقام يدويا عبر الإنترنت ووجد تطابقا كاملا باستثناء رقم الباوربول.

وأكد الرجل عزمه على مشاركة جزء من الجائزة مع جدته، قائلا: "إنها تميمة حظي بالتأكيد"، كما يخطط لشراء سيارة جديدة. وبموجب قواعد اليانصيب، تلقى متجر "رود رينجر" مكافأة قدرها 10,000 دولار (1% من قيمة الجائزة) مقابل بيع التذكرة الفائزة.

مواضيع ذات صلة
نجمة شهيرة تخسر 36 مليون دولار.. هذا ما حصل معها (صورة)
lebanon 24
06/12/2025 12:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على سوري مرمي بجانب أوتوستراد زحلة… إليكم ما حصل معه (صورة)
lebanon 24
06/12/2025 12:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلة ترامب تخسر مليار دولار.. ما السبب؟
lebanon 24
06/12/2025 12:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
lebanon 24
06/12/2025 12:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الجائزة الكبرى

باوربول

إنترنت

باور

ماكي

إنتر

لايت

ترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:00 | 2025-12-06
01:00 | 2025-12-06
23:00 | 2025-12-05
23:00 | 2025-12-05
16:47 | 2025-12-05
16:18 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24