منوعات
بسبب جدته.. رجل يفوز بمليون دولار إليكم ما حصل معه
Lebanon 24
06-12-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن رجل من ولاية إلينوي الأميركية من الفوز بمليون دولار في يانصيب "
باوربول
" بعد لقاء غير متوقع بجدته.
واشترى اللاعب المجهول، الذي أطلق على نفسه اسم "جدتي هي تميمة حظي"، التذكرة الفائزة من متجر "رود رينجر" في روشيل، وطابقت أرقامها الخمسة: 13، 16، 18، 20 و27.
وذكر الفائز أنه قبل اكتشافه الفوز، زار المتجر خلال استراحة غداء قصيرة لشراء التذكرة قبل سحب
الجائزة الكبرى
البالغة 240 مليون دولار في ذلك المساء. ولدى وصوله، لاحظ سيارة تشبه سيارة جدته، لتتبين لاحقا أنها كانت داخل المتجر عند ماكينة الدفع.
وعند مسح التذكرة، ظهرت رسالة تفيد بربحه 1,000,004 دولار. وقال الفائز: "لم أصدق، فمسحتها مرة أخرى. عندها بدأت بالصراخ واللهاث. اتصلت بجدتي على الفور، وسألتني: هل أنت متأكد أنك فزت؟". قام بتأكيد الأرقام يدويا عبر الإنترنت ووجد تطابقا كاملا باستثناء رقم الباوربول.
وأكد الرجل عزمه على مشاركة جزء من الجائزة مع جدته، قائلا: "إنها تميمة حظي بالتأكيد"، كما يخطط لشراء سيارة جديدة. وبموجب قواعد اليانصيب، تلقى متجر "رود رينجر" مكافأة قدرها 10,000 دولار (1% من قيمة الجائزة) مقابل بيع التذكرة الفائزة.
