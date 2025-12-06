Advertisement

منوعات

حادث مأساوي في مصر… "موتوسيكل" يودي بحياة تلميذ

Lebanon 24
06-12-2025 | 15:38
لقى تلميذ مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمه موتوسيكل بقرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا في مصر.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع تلميذ صدمه موتوسيكل أثناء اللهو، في قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
