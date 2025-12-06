حادث مأساوي في مصر… "موتوسيكل" يودي بحياة تلميذ

Advertisement

لقى تلميذ مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمه موتوسيكل بقرية القناوية التابعة لمركز شمال قنا في مصر.تلقت بمديرية أمن قنا، إخطارًا من يفيد مصرع تلميذ صدمه موتوسيكل أثناء اللهو، في قرية القناوية التابعة لمركز نجع ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)