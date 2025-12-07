Advertisement

فنون ومشاهير

لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!

Lebanon 24
07-12-2025
بعدما أدّيا أغنية "Ne Bilsin Eller" للفنان جوشكون ديرِك خلال حفل زفافها، عام 2023، قام الفنان التركيّ برفع شكوى على عروسين، وطالبهما بتسديد مبلغ 300 ألف ليرة تركية، بسبب إستخدام أغنيته من دون إذنه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ فيديو حفل الزفاف، حقّق ملايين المشاهدات، غير أنّ الزوج الذي يعمل كمدرس موسيقي، قال إنّه وزوجته لم يحققا أي مكسب مادي من الفيديو.
 
 
وكشف الزوج أنّ "ديرك كان قد علّق في بداية تداول الفيديو بـ"إيموجي" تصفيق، تعبيراً عن الإعجاب، وردّ على اعتذار الزوج بشأن الاستخدام غير المصرّح به، قبل أن يحذف تعليقه لاحقاً ويتم إبلاغ الزوجين مؤخراً بأن تحقيقاً سيُفتح بحقهما". (الامارات 24)
فنون ومشاهير

منوعات

الامارات

التركي

الترك

تركي

بيرا

ديرك

