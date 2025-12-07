19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
Lebanon 24
07-12-2025
|
08:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أدّيا أغنية "Ne Bilsin Eller" للفنان جوشكون ديرِك خلال حفل زفافها، عام 2023، قام الفنان التركيّ برفع شكوى على عروسين، وطالبهما بتسديد مبلغ 300 ألف ليرة تركية، بسبب إستخدام أغنيته من دون إذنه.
Advertisement
وتجدر الإشارة إلى أنّ فيديو حفل الزفاف، حقّق ملايين المشاهدات، غير أنّ الزوج الذي يعمل كمدرس موسيقي، قال إنّه وزوجته لم يحققا أي مكسب مادي من الفيديو.
وكشف الزوج أنّ "
ديرك
كان قد علّق في بداية تداول الفيديو بـ"إيموجي" تصفيق، تعبيراً عن الإعجاب، وردّ على اعتذار الزوج بشأن الاستخدام غير المصرّح به، قبل أن يحذف تعليقه لاحقاً ويتم إبلاغ الزوجين مؤخراً بأن تحقيقاً سيُفتح بحقهما". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
07/12/2025 21:34:46
07/12/2025 21:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
07/12/2025 21:34:46
07/12/2025 21:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون الكشف عن الأسباب.. فنان شهير ينفصل عن زوجته ويوّجه لها رسالة
Lebanon 24
من دون الكشف عن الأسباب.. فنان شهير ينفصل عن زوجته ويوّجه لها رسالة
07/12/2025 21:34:46
07/12/2025 21:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "الحلال والحرام".. فنان لبناني شهير فكّر بالإعتزال وكان سيُصبح منشدا دينياً (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "الحلال والحرام".. فنان لبناني شهير فكّر بالإعتزال وكان سيُصبح منشدا دينياً (فيديو)
07/12/2025 21:34:46
07/12/2025 21:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
الامارات
التركي
الترك
تركي
بيرا
ديرك
تابع
قد يعجبك أيضاً
زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع
Lebanon 24
زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع
12:34 | 2025-12-07
07/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟
Lebanon 24
كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟
12:25 | 2025-12-07
07/12/2025 12:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!
Lebanon 24
جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!
09:42 | 2025-12-07
07/12/2025 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسبانيا... وفاة أمٌ بعد سقوطها وطفليها من الطابق العاشر!
Lebanon 24
في إسبانيا... وفاة أمٌ بعد سقوطها وطفليها من الطابق العاشر!
06:02 | 2025-12-07
07/12/2025 06:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
Lebanon 24
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
04:50 | 2025-12-07
07/12/2025 04:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
16:00 | 2025-12-06
06/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:34 | 2025-12-07
زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع
12:25 | 2025-12-07
كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟
09:42 | 2025-12-07
جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!
06:02 | 2025-12-07
في إسبانيا... وفاة أمٌ بعد سقوطها وطفليها من الطابق العاشر!
04:50 | 2025-12-07
حادث دموي في دولة عربية.. مصرع 14 وإصابة 34 بانقلاب حافلة (صور)
02:02 | 2025-12-07
كيلاويا في أقوى ثوران له… مشاهد بركانية نادرة للغاية!
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 21:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 21:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 21:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24