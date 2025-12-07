Advertisement

فنون ومشاهير

كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:25
أبدت عائلة المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم إعجابها الشديد بفيلم "الست" رغم موجة الانتقادات التي وُجّهت للفنانة منى زكي بسبب اختلاف ملامحها عن ملامح كوكب الشرق.

وفي أول تعليق رسمي للعائلة على العمل، قال حفيد أم كلثوم، خالد الدسوقي، إن الفيلم فاق توقعاته، واصفًا إياه بـ"المميز والمشرّف"، مؤكّدًا أنه يساهم في تخليد ذكرى الفنانة.

كما أثنى الدسوقي على فريق العمل من حيث الأداء والإخراج والإنتاج، مشيرًا إلى تقديره الكبير للجهود المبذولة في إعداد الفيلم.

وكان حساب "فيلم سكوير برودكشن" على إنستغرام قد نشر انطباعات نادين ودينا الدسوقي عن العمل، حيث عبّرتا عن إعجابهما به.

وقد حرصت عائلة أم كلثوم على حضور العرض الخاص للفيلم، الذي شهد وجود عدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وسبق للمخرج المصري مروان حامد أن تحدث عن كواليس اختياره تقديم شخصية أم كلثوم في فيلم سينمائي، موضحًا أن المشروع شكّل حافزًا كبيرًا له رغم حساسيته وجرأة طرحه.

وأكد حامد، خلال تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، أنه من عشاق أفلام السيرة الذاتية، ولا يعتبر هذا النوع من الأعمال مغامرة فنية بقدر ما يراه تحديًا مستمرًا في عالم السينما.

وأضاف أن أكثر ما جذبه لتقديم قصة حياة أم كلثوم هو جانبها الإنساني غير المتداول للجمهور، معتبرًا أن هذا البعد كان الحافز الأساسي لخوض التجربة.

