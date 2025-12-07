Advertisement

فنون ومشاهير

زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع

Lebanon 24
07-12-2025 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1452023-639007335937974546.webp
Doc-P-1452023-639007335937974546.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف الكاتب الملكي جوناثان ديمبلبي مؤخرًا أن ما وصفه بمحاولات الأميرة ديانا للانتحار كانت في الواقع "صرخات استغاثة" نتيجة تدهور زواجها من الأمير تشارلز.

فعلى الرغم من "زفافهما الأسطوري" عام 1981، بدأت ديانا، التي كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، تعاني بحلول عام 1982 من مشاكل صحية ونفسية شملت الشره المرضي (البوليميا)، والقلق الشديد، وانخفاض احترام الذات، إضافة إلى اكتئاب ما بعد الولادة بعد ولادة الأمير ويليام.

وفي السيرة الذاتية المصرح بها لتشارلز، أشار ديمبلبي إلى تصرفات ديانا المؤلمة، مثل "رمي نفسها على خزانات زجاجية"، و"جرح معصميها"، وحتى "إلقاء نفسها من على الدرج" أثناء حملها، في حضور الملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

وتحدثت ديانا بنفسها عن هذه الحوادث للصحفي أندرو مورتون في شريط مسجل عام 1991، مؤكدة أنها كانت "صرخات يائسة لطلب المساعدة" ومحاولة لجذب انتباه زوجها. واستذكرت حادثة رمي نفسها من على الدرج في ساندرينغهام أثناء الحمل في شهرها الرابع، التي سببت "رعبًا مطلقًا" للملكة، بينما تجاهلها تشارلز تمامًا بعد عودته من ركوب الخيل.

كما ذكرت الأميرة حادثة أخرى في عام 1986، حين استخدمت سكين جيب لجرح صدرها وفخذيها بشدة بعد خلاف مع تشارلز الذي "لم يكن يستمع لها"، وما زاد الأمر سوءًا هو غياب أي رد فعل منه.

وأشار ديمبلبي إلى أن المقربين من ديانا رأوا أن سلوكها المقلق كان ناجمًا جزئيًا عن "لامبالاة زوجها، وخصوصًا خيانته المزعومة مع كاميلا باركر بولز"، في حين كان أصدقاء تشارلز يرون أن ديانا "تختلق مشاكلها".

وبحلول صيف عام 1982، رتب تشارلز لجلسة مع طبيب نفسي ووصف لها دواء "فاليوم"، لكنها رفضت تناوله خشية محاولة العائلة المالكة لتخديرها. وأجرت ديانا جلسات قصيرة مع المعالج النفسي الدكتور آلان ماكغلاشان، لكن تشارلز هو الذي استمر في رؤية الطبيب النفسي لمدة 14 عامًا.

منذ وفاتها المأساوية عام 1997، واصل أبناؤها، الأميران ويليام وهاري، التحدث بصراحة عن قضايا الصحة النفسية، حيث شدد الأمير ويليام على أهمية التعامل مع الصحة العقلية بجدية مماثلة للصحة الجسدية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة ميسي إلى كامب نو تكسر رقم رونالدو الأسطوري
lebanon 24
07/12/2025 21:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يحمي الحب من السمنة؟
lebanon 24
07/12/2025 21:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: الحبّ هو تنازل
lebanon 24
07/12/2025 21:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: الحب الكبير ينطلق من الجذور المتشبثة بالارض كالارز
lebanon 24
07/12/2025 21:34:59 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

أخبار عاجلة

الملكة إليزابيث الثانية

إليزابيث الثانية

الملكة إليزابيث

العائلة المالكة

السيرة الذاتية

إليزابيث

تشارلز

ويليام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:25 | 2025-12-07
09:42 | 2025-12-07
08:14 | 2025-12-07
06:02 | 2025-12-07
04:50 | 2025-12-07
02:02 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24