زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع

كشف الكاتب الملكي جوناثان ديمبلبي مؤخرًا أن ما وصفه بمحاولات الأميرة ديانا للانتحار كانت في الواقع "صرخات استغاثة" نتيجة تدهور زواجها من الأمير .

فعلى الرغم من "زفافهما الأسطوري" عام 1981، بدأت ديانا، التي كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، تعاني بحلول عام 1982 من مشاكل صحية ونفسية شملت الشره المرضي (البوليميا)، والقلق الشديد، وانخفاض احترام الذات، إضافة إلى اكتئاب ما بعد الولادة بعد ولادة الأمير .

وفي المصرح بها لتشارلز، أشار ديمبلبي إلى تصرفات ديانا المؤلمة، مثل "رمي نفسها على خزانات زجاجية"، و"جرح معصميها"، وحتى "إلقاء نفسها من على الدرج" أثناء حملها، في حضور الراحلة.

وتحدثت ديانا بنفسها عن هذه الحوادث للصحفي أندرو مورتون في شريط مسجل عام 1991، مؤكدة أنها كانت "صرخات يائسة لطلب المساعدة" ومحاولة لجذب انتباه زوجها. واستذكرت حادثة رمي نفسها من على الدرج في ساندرينغهام أثناء الحمل في شهرها الرابع، التي سببت "رعبًا مطلقًا" للملكة، بينما تجاهلها تشارلز تمامًا بعد عودته من ركوب الخيل.

كما ذكرت الأميرة حادثة أخرى في عام 1986، حين استخدمت سكين جيب لجرح صدرها وفخذيها بشدة بعد خلاف مع تشارلز الذي "لم يكن يستمع لها"، وما زاد الأمر سوءًا هو غياب أي رد فعل منه.

وأشار ديمبلبي إلى أن المقربين من ديانا رأوا أن سلوكها المقلق كان ناجمًا جزئيًا عن "لامبالاة زوجها، وخصوصًا خيانته المزعومة مع كاميلا باركر بولز"، في حين كان أصدقاء تشارلز يرون أن ديانا "تختلق مشاكلها".

وبحلول صيف عام 1982، رتب تشارلز لجلسة مع طبيب نفسي ووصف لها دواء "فاليوم"، لكنها رفضت تناوله خشية محاولة لتخديرها. وأجرت ديانا جلسات قصيرة مع المعالج النفسي الدكتور ماكغلاشان، لكن تشارلز هو الذي استمر في رؤية الطبيب النفسي لمدة 14 عامًا.

منذ وفاتها المأساوية عام 1997، واصل أبناؤها، الأميران ويليام وهاري، التحدث بصراحة عن قضايا الصحة النفسية، حيث شدد الأمير ويليام على أهمية التعامل مع الصحة العقلية بجدية مماثلة للصحة الجسدية.