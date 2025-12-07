Advertisement

مأساة على قمة الجليد.. متسلق يترك صديقته لتتجمد حتى الموت!

Lebanon 24
07-12-2025 | 15:48
لقيت كيرستين غورتنر البالغة من العمر 33 عامًا، حتفها بعد أن تُركت لتتجمد على قمة جبل غروسغلوكنر في النمسا، وذلك في خلال رحلة شتوية رافقها فيها صديقها المتسلق توماس بلامبرغر، البالغ من العمر 39 عامًا. 

وأشار مكتب الادعاء العام في إنسبروك إلى أن بلامبرغر ترك صديقته عند الساعة الثانية فجراً من دون حماية، في حالة إنهاك شديد وانخفاض حاد في حرارة الجسم، على بعد حوالي خمسين متراً أسفل صليب القمة، ما أدى إلى وفاتها تجمدًا. واعتُبر بلامبرغر المسؤول عن الرحلة نظراً لخبرته وتخطيطه لها.

وأفادت التحقيقات بأن غورتنر، التي كانت تصف نفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "طفلة الشتاء" و"محبة للجبال"، لم تكن تملك خبرة كبيرة في التسلق، بينما كان بلامبرغر أكثر خبرة وقد خطط للرحلة.
وأظهرت التحقيقات أن الثنائي كانا عالقين على الجبل منذ الساعة 8:50 مساء، ولم يطلب بلامبرغر المساعدة عندما شاهد مروحية للشرطة تحلق بالقرب منهما عند الساعة 10:50 مساء.

كما تبين أن الهاتف كان على الوضع الصامت، ولم يتصل بخدمات الطوارئ إلا عند الساعة 1:35 فجراً، قبل أن يغادر المكان ويترك صديقته من دون بطانيات الطوارئ المتاحة، ثم اتصل مرة أخرى عند الساعة 3:30 فجراً.

محامي بلامبرغر، كورت يلينك، أكد من جهته، براءة موكله واصفًا وفاة غورتنر بأنها حادثة مأساوية وقدرية.

وتم توجيه تهمة القتل غير العمد إلى بلامبرغر، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في شباط المقبل، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات في حال إدانته.

