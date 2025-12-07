تحرير 100 تلميذ بعد اختطاف جماعي صادم في نيجيريا

تمكنت الحكومة من تحرير 100 تلميذ كانوا قد اختُطفوا الشهر الماضي من مدرسة في ولاية النيجر، في واحدة من أسوأ عمليات الاختطاف الجماعي في البلاد حتى الآن على ما أفادت محطة تشانلز تي.في النيجيرية.

وأفادت الجمعية في بأن 303 أطفال و12 من موظفي مدرسة ماري الداخلية في قرية بابيري بولاية النيجر، قد اختُطفوا في 21 تشرين الثاني على يد مسلحين.

وأوضحت التقارير أن 50 تلميذاً تمكنوا من الفرار في الساعات التالية للاختطاف، بينما ظل مصير الأطفال المتبقين وموظفي المدرسة مجهولاً منذ ذلك الحين، مع الإشارة إلى أن بعض التلاميذ لم تتجاوز أعمارهم ست سنوات.

ولم تقدم محطة التلفزيون بعد أي تفاصيل إضافية حول ظروف أو توقيت إطلاق سراح الأطفال المحررين.