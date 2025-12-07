Advertisement

Lebanon 24
07-12-2025 | 23:00
 الحمل
يوم مناسب لإبراز قدراتك في العمل والتقدم بخطوات واضحة. ركّز على ترتيب أولوياتك وكن حازمًا في قراراتك، فالأيام القادمة تحمل مفاجآت سارة لك.
الثور
قد تواجه موقفًا صعبًا يتطلب اتخاذ قرارات مهمة. تحكّم بأعصابك وتجنب التهور، فقد تشعر بخيبة أمل نتيجة ردة فعل أحد الأصدقاء.
الجوزاء
تشعر بحاجة للعزلة والاسترخاء، وقد تفكر في أخذ إجازة قصيرة للراحة. مارس الرياضة لتعزيز الاسترخاء، واستمتع بأوقات هادئة مع العائلة، وقد تتلقى اتصالًا من صديق قديم.
السرطان
كن حذرًا ولا تمنح ثقتك المطلقة لأي شخص، خاصة في العمل. قد تواجه صدمة عاطفية أو أزمة مع صديق، فتجنب التصرفات المتهورة وتعامل مع الأمور بحكمة.
الأسد
يوم مهني ممتاز يتيح لك تحقيق مشاريع طالما حلمت بها. تشعر بالثقة والراحة، ويُنصح بالتواصل مع العائلة لتعويض فترة الانشغال السابقة.
العذراء
حان الوقت لمضاعفة الجهود في العمل لتحقيق أهدافك. قد تواجه خيانة أو غدر من بعض المقربين، لكن عليك تجاوز ذلك وعدم السماح له بالتأثير على حياتك.
الميزان
عليك اتخاذ قرارات مهمة بحذر، مع الحفاظ على سرية أمورك الشخصية. تتميز بشخصيتك المنظمة في العمل، واظهر حبك للشريك لتخفيف أي شعور بالشك.
العقرب
قد تشعر بالتوتر والمشاكل في العمل، لكن الأمور ستتحسن تدريجيًا. قد تحمل لك الفترة القادمة مفاجآت سعيدة على الصعيد المهني والمالي.
القوس
تتراكم المهام هذه الفترة، لذا احرص على إنجازها بسرعة لتجنب المشاكل. خصص وقتًا أكبر للعائلة، وقد تتلقى اتصالًا من صديق قديم لإعادة العلاقة كما كانت.
الجدي
تعيش فترة من السعادة والمفاجآت بعد فترة من القلق. تبدأ مشروعًا جديدًا يحقق نجاحًا ملموسًا، ويُحسن وضعك المالي ويمنحك استقرارًا نفسيًا.
الدلو 
تحتاج هذه الفترة إلى السيطرة على العصبية والسلبية وكثرة الانتقاد. اتخذ القرارات الحاسمة وخطط لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء لتخفيف التشتت الذهني.
الحوت
حان الوقت لاستثمار وقتك بشكل أفضل والابتعاد عن الأمور غير المهمة. تجنب التسرع والعصبية، واجلس مع شريكك للحديث بصراحة عن الأمور المزعجة وإنهاء أي خلافات، وكن حذرًا في مصاريفك.
