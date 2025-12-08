20
متفرقات
بعد سرقة المجوهرات… تسرب مياه يضرب كنز الكتب في متحف اللوفر
Lebanon 24
08-12-2025
|
05:17
A-
A+
تعرّضت مئات الكتب في قسم الآثار
المصرية
بمتحف اللوفر لأضرار جسيمة نتيجة تسرب مياه الشهر الماضي، في حادثة جديدة تسلط الضوء على التدهور البنيوي في المتحف الأكثر زيارة في العالم، وذلك بعد أسابيع قليلة من عملية سرقة كبيرة كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة.
وأوضح موقع "لا تريبين دو لار" المتخصص بالفن والتراث أن نحو 400 كتاب نادر تضرّر بسبب سوء حال أنابيب المياه، مشيراً إلى أن إدارة المتحف كانت تطالب
منذ فترة
بتمويل لأعمال الحماية والصيانة من دون أن تلقى تجاوباً.
من جهته
، أكد نائب مدير متحف اللوفر
فرانسيس
شتاينبوك أن التسرب طال إحدى غرف مكتبة قسم الآثار المصرية، موضحاً أن الحصر لا يزال مستمراً، وأن عدد الكتب المتضررة يتراوح بين 300 و400، وهي كتب استخدمها باحثو علم المصريات لكنها ليست من الفئة الأعلى قيمة.
وأقرّ شتاينبوك بأن المشكلة معروفة منذ سنوات، على أن كانت الإصلاحات مقررة في أيلول 2026. ويأتي هذا التطور بعد سرقة مجوهرات بقيمة 102 مليون دولار في وضح النهار في تشرين الأول الماضي، إضافة إلى إغلاق جزئي لقاعة تضم مزهريات يونانية في تشرين الثاني بسبب ثغرات هيكلية.
