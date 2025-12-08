Advertisement

متفرقات

مخطوطة استثنائية من اليمن تعود للقرن الـ15 تُباع علنًا

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1452295-639007953487138794.jpg
Doc-P-1452295-639007953487138794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دار المزادات العالمية "سوذبي" في نيويورك عزمها عرض واحدة من أندر لفائف التوراة اليمنية المعروفة حتى اليوم للبيع في 17 كانون الأول 2025، وهي مخطوطة مؤكدة بالفحص الكربوني وتُعد الأقدم بين النسخ الكاملة التي خرجت من اليمن ووصلت إلى الأسواق الدولية.
Advertisement

وكشف الباحث في الآثار اليمنية عبدالله محسن أن أقدم رقوق اللفيفة يعود إلى ما بين عامي 1425 و1450 ميلادية، في أواخر العهد الرسولي، ما يجعلها أسبق من جميع النسخ اليمنية الكاملة المعروفة، بما فيها المحفوظة في المكتبات العالمية. وتتألف المخطوطة من 76 رقّاً جلدياً مكتوباً بالعبرية بخط يمني مربع مميز، تضم 227 عموداً نُسخت عبر مراحل زمنية متعدّدة.

وتُظهر اللفيفة ثلاث طبقات واضحة من تطور الخط العبري اليمني، من مرحلة قديمة بأشكال نادرة لبعض الحروف، إلى مرحلة متوسطة تطورية، ثم مرحلة أحدث أُضيفت خلالها رقوق أثناء أعمال ترميم لاحقة.
 
ومن أبرز سماتها الفريدة وجود نقطة حبر تحت الكلمة الوسطى في كل آية لتسهيل التلاوة، وهو تقليد يمني نادر لا يُعرف منه عالمياً سوى ثلاث لفائف فقط، إحداها هذه القطعة المعروضة. كما تتجلى فيها طريقة زخرفية خاصة في ترتيب آيات "نشيد البحر" و"نشيد موسى" بأسلوب يشبه الطوب المرصوص، وهو نمط اشتهر به النسّاخ اليمنيون.
 


ويستعيد هذا الإعلان سابقة مشابهة في مزاد عام 2024، حين عرضت "سوذبي" لفيفة يمنية أخرى من القرن السادس عشر، ووصفت حينها بأنها من أقدم النسخ الكاملة المعروفة، مع ظهور رقوق مستبدلة وأخرى قديمة توثّق تاريخاً طويلاً من الاستخدام والترميم.

وأشار محسن إلى أن بيع هذه اللفائف يتم رغم وجود اتفاق ثقافي بين اليمن والولايات المتحدة، إلا أن ثغرات قانونية واسعة تسمح باستمرار التداول، إذ تُصنّف لفائف التوراة في القانون الأميركي كممتلكات دينية خاصة ليهود اليمن وليست جزءاً من التراث الوطني للدولة، ما يتيح بيعها خارج إطار الحظر. كما أن اليمن لم يتقدّم حتى الآن بأي اعتراض رسمي بشأن هذه اللفائف.

وختم محسن بالتحذير من أن هذه الحالة تعكس أزمة حقيقية في منظومة حماية التراث اليمني، في ظل استمرار تهريب المخطوطات والقطع النادرة إلى الأسواق العالمية من دون أي تحرك رسمي لاستعادتها.

مواضيع ذات صلة
تعود للقرن الثالث قبل الميلاد… اكتشاف آثار مدينة قديمة في أوزبكستان!
lebanon 24
08/12/2025 15:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 23 قرناً.. ألمع مذنَّب في القرن العشرين سيعود إلى النظام الشمسي
lebanon 24
08/12/2025 15:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تعود تباعا.. على من تراهن الشركات العالمية في لبنان؟
lebanon 24
08/12/2025 15:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة محتملة لزيدان إلى مدريد بشروط "استثنائية"
lebanon 24
08/12/2025 15:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الولايات المتحدة

الأسواق العالمية

الأسواق الدولية

نيويورك

اليمنية

العبرية

العبري

الفريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:46 | 2025-12-08
05:17 | 2025-12-08
04:13 | 2025-12-08
01:24 | 2025-12-08
23:00 | 2025-12-07
16:14 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24