مخطوطة استثنائية من اليمن تعود للقرن الـ15 تُباع علنًا

وكشف الباحث في الآثار اليمنية عبدالله محسن أن أقدم رقوق اللفيفة يعود إلى ما بين عامي 1425 و1450 ميلادية، في أواخر الرسولي، ما يجعلها أسبق من جميع النسخ اليمنية الكاملة المعروفة، بما فيها المحفوظة في المكتبات العالمية. وتتألف المخطوطة من 76 رقّاً جلدياً مكتوباً بالعبرية بخط يمني مربع مميز، تضم 227 عموداً نُسخت عبر مراحل زمنية متعدّدة.



أعلنت دار المزادات العالمية "سوذبي" في عزمها عرض واحدة من أندر لفائف التوراة المعروفة حتى اليوم للبيع في 17 كانون الأول 2025، وهي مخطوطة مؤكدة بالفحص الكربوني وتُعد الأقدم بين النسخ الكاملة التي خرجت من اليمن ووصلت إلى .

ومن أبرز سماتها الفريدة وجود نقطة حبر تحت الكلمة الوسطى في كل آية لتسهيل التلاوة، وهو تقليد يمني نادر لا يُعرف منه عالمياً سوى ثلاث لفائف فقط، إحداها هذه القطعة المعروضة. كما تتجلى فيها طريقة زخرفية خاصة في ترتيب آيات "نشيد البحر" و"نشيد موسى" بأسلوب يشبه الطوب المرصوص، وهو نمط اشتهر به النسّاخ اليمنيون.