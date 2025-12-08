Advertisement

بولندا تسخر من ماسك... "اذهب إلى المريخ" بدل الدعوة لإلغاء الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
08-12-2025 | 06:46
سخر وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي من دعوات رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك لإلغاء الاتحاد الأوروبي، داعيًا إياه بدلًا من ذلك إلى التوجّه نحو المريخ. وكتب سيكورسكي في منشور على منصة "إكس": "اذهب إلى المريخ، فهناك لا توجد رقابة على التحيات النازية"، في تعليق لاذع على مواقف ماسك الأخيرة.
وكان ماسك قد دعا علنًا إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة إلى الدول الأعضاء، معتبرًا أن التكتل بات "وحشًا بيروقراطيًا" لا يخدم الشعوب الأوروبية. كما شدد، ردًا على أحد المتابعين، على أنه "جاد تمامًا" في هذا الطرح.

وجاءت تصريحات ماسك بعد قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة مالية على منصة "إكس" بقيمة 120 مليون دولار، على خلفية خروقات لقانون الخدمات الرقمية. وأوضحت المفوضية أن المنصة انتهكت التزامات الشفافية، لا سيما في ما يتعلق بتصميم "العلامة الزرقاء" المضلّل للحسابات الموثقة، إضافة إلى عدم إتاحة البيانات العامة للباحثين.

وسارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انتقاد الغرامة، في وقت كان ترامب قد كلّف ماسك سابقًا بقيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تتباعد مواقفهما لاحقًا بسبب خلافات سياسية.

وتُعد هذه الغرامة الأولى التي تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية، في خطوة اعتُبرت اختبارًا حقيقيًا لصرامة الاتحاد الأوروبي في مواجهة عمالقة التكنولوجيا.

