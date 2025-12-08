19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
شاب يُقتل بطعنات في مصر… والأجهزة الأمنية تضبط المتهمين الثلاثة
Lebanon 24
08-12-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر مدير نيابة مركز شرطة حوش
عيسى
بمحافظة البحيرة في مصر حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، ويأتى ذلك لاتهامهم بقتل شاب إثر نشوب خلافات بينهم.
Advertisement
وكانت مدينة حوش عيسى بـ
محافظة البحيرة
قد شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 عاما، على يد عاطل واثنين من اصدقائه بسب نشوب خلافات بينهم.
تلقى مساعد
وزير الداخلية
مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول " راتب نوح الحنتوشي" 24 سنة ومقيم بناحية دائرة المركز الى
المستشفى العام
جثة هامدة نتيجة عدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف
النيابة العامة
وحرر محضر بالواقعة وجاري
العرض
على
النيابة
العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالانتقال وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة" من. ع ال" بمساعدة اثنين من اصدقائه حيث قاموا بالذهاب الى منزل المجنى عليه وقام أصدقاء المتهم بالامساك به وتم توجيه عدة طعنات نافذة من قبل المتهم الاول، وذلك على إثر نشوب خلافات سابقة بينهم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت
الأجهزة الأمنية
من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"
Lebanon 24
شاب يقتل والده في مصر للاستيلاء على "توك توك"
08/12/2025 21:09:09
08/12/2025 21:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: ضبطنا مع المتهمين في ميشيغن أسلحة ومعدات لتنفيذ هجوم بأميركا
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: ضبطنا مع المتهمين في ميشيغن أسلحة ومعدات لتنفيذ هجوم بأميركا
08/12/2025 21:09:09
08/12/2025 21:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام
Lebanon 24
بعد جريمة مروّعة في مصر… المتهمان بقتل تاجر الأجهزة أمام المفتي تمهيدًا للإعدام
08/12/2025 21:09:09
08/12/2025 21:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول يوثق اعتداء رجل على سيدة وأطفالها بالقاهرة.. والشرطة تضبط المتهم
Lebanon 24
فيديو متداول يوثق اعتداء رجل على سيدة وأطفالها بالقاهرة.. والشرطة تضبط المتهم
08/12/2025 21:09:09
08/12/2025 21:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
محافظة البحيرة
المستشفى العام
وزير الداخلية
مساعد وزير
النيابة
العرض
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
Lebanon 24
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
13:21 | 2025-12-08
08/12/2025 01:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة بوتين الرسمية تتجاوز المليون مشترك على تطبيق "Max"
Lebanon 24
قناة بوتين الرسمية تتجاوز المليون مشترك على تطبيق "Max"
09:32 | 2025-12-08
08/12/2025 09:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم جماعيّ على متن طائرة... ماذا أكل الركاب؟
Lebanon 24
تسمم جماعيّ على متن طائرة... ماذا أكل الركاب؟
08:44 | 2025-12-08
08/12/2025 08:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تفاصيل زلزال تركيا.. توضيح من المعهد القومي للبحوث الفلكية
Lebanon 24
بشأن تفاصيل زلزال تركيا.. توضيح من المعهد القومي للبحوث الفلكية
08:11 | 2025-12-08
08/12/2025 08:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تسخر من ماسك... "اذهب إلى المريخ" بدل الدعوة لإلغاء الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
بولندا تسخر من ماسك... "اذهب إلى المريخ" بدل الدعوة لإلغاء الاتحاد الأوروبي
06:46 | 2025-12-08
08/12/2025 06:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:21 | 2025-12-08
تحذير من انقراض وشيك.. 60 ألف بطريق نفقت جوعاً
09:32 | 2025-12-08
قناة بوتين الرسمية تتجاوز المليون مشترك على تطبيق "Max"
08:44 | 2025-12-08
تسمم جماعيّ على متن طائرة... ماذا أكل الركاب؟
08:11 | 2025-12-08
بشأن تفاصيل زلزال تركيا.. توضيح من المعهد القومي للبحوث الفلكية
06:46 | 2025-12-08
بولندا تسخر من ماسك... "اذهب إلى المريخ" بدل الدعوة لإلغاء الاتحاد الأوروبي
06:30 | 2025-12-08
مخطوطة استثنائية من اليمن تعود للقرن الـ15 تُباع علنًا
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 21:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 21:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 21:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24