شاب يُقتل بطعنات في مصر… والأجهزة الأمنية تضبط المتهمين الثلاثة

قرر مدير نيابة مركز شرطة حوش بمحافظة البحيرة في مصر حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، ويأتى ذلك لاتهامهم بقتل شاب إثر نشوب خلافات بينهم.وكانت مدينة حوش عيسى بـ قد شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 عاما، على يد عاطل واثنين من اصدقائه بسب نشوب خلافات بينهم.تلقى مساعد مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول " راتب نوح الحنتوشي" 24 سنة ومقيم بناحية دائرة المركز الى جثة هامدة نتيجة عدة طعنات نافذة في أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف وحرر محضر بالواقعة وجاري على العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وبالانتقال وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة" من. ع ال" بمساعدة اثنين من اصدقائه حيث قاموا بالذهاب الى منزل المجنى عليه وقام أصدقاء المتهم بالامساك به وتم توجيه عدة طعنات نافذة من قبل المتهم الاول، وذلك على إثر نشوب خلافات سابقة بينهم.وبتقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. (اليوم السابع)