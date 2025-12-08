القبض على صيدلي ومساعده بعد وفاة شخص إثر حقنة برد

Advertisement

تمكن رجال المباحث في مصر من القبض على صيدلي ومساعده لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شخص لتعاطيه حقنة برد داخل صيدلية في منطقة وتم نقل الجثة الى المشرحة.وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة شخص بسبب تعاطيه حقنه برد داخل صيدلية في منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين تعاطى المتوفى لحقنة برد ولقى مصرعه.ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة بالكامل وبيان وجود شبهة خطأ طبي من عدمه، مع انتظار تقرير الطب الشرعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)