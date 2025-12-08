Advertisement

الحملعاطفيا: القمر بمنزل الحب يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على إصلاح علاقاتك.مهنيا وماليا: الشمس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك حماسا وإرادة.. انتهز الفرصة وانجز أعمالك بثقة.الثورعاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب والأحباب واسمعهم بهدوء.مهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.الجوزاءاجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك، فقط انتبه لحقوقك.عاطفيا: الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.السرطانمهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنتبه اليوم في إنجاز المسائل المالية أو المهنية.عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تستطيع أن تعتمد اللباقة وتؤثر فيمن حولك، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.عائليا وعاطفيا: فينوس والشمس والمريخ بمنزل الحب ويساعدك ذلك على إثبات وجودك، وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يزيد اليوم من نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.مهنيا وماليا واجتماعيا: القمر في منزلك وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.عاطفيا: اليوم تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.الميزانمهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات، وقد يلعب الزملاء دورا كبيرا في إجابة سؤالك، وتقوم بتنمية أعمال.عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ بمنزل العلاقات، وقد يعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً إيجابية.مهنيا: رغم معاكسة القمر بمنزل العمل تحصل على التقدير مستعدا للعطاء، فقط انتبه لحقوقك.اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.مهنيا وماليا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت مناسبا للتواصل بشكل جيد ولا شيء يقيدك.عاطفيا وعائليا: فينوس والشمس والمريخ في برجك ويساعدك ذلك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.الجديعاطفيا واجتماعيا: عطارد بمنزل الأصدقاء يرفع أسهمك لدى الطرف الآخر، وتأخذ مكانتك عموما شكلا مفرحا ورائعا.مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك برؤية واضحة وتخطط جيدا، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.الدلومهنيا وماليا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد كي تحافظ على علاقاتك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على إنجاز أعمالك والقيام بواجباتك على أكمل وجه.عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب وبالأصحاب.