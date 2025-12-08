Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
08-12-2025 | 22:30
الحمل
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على إصلاح علاقاتك.

مهنيا وماليا: الشمس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك حماسا وإرادة.. انتهز الفرصة وانجز أعمالك بثقة.

الثور
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب والأحباب واسمعهم بهدوء.
مهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

الجوزاء
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

السرطان
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنتبه اليوم في إنجاز المسائل المالية أو المهنية. 

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. تستطيع أن تعتمد اللباقة وتؤثر فيمن حولك، فقط لا تتسرع في ردود أفعالك.

الأسد
عائليا وعاطفيا: فينوس والشمس والمريخ بمنزل الحب ويساعدك ذلك على إثبات وجودك، وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يزيد اليوم من نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

العذراء
مهنيا وماليا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

عاطفيا: اليوم تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات، وقد يلعب الزملاء دورا كبيرا في إجابة سؤالك، وتقوم بتنمية أعمال.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ بمنزل العلاقات، وقد يعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً إيجابية.

العقرب
مهنيا: رغم معاكسة القمر بمنزل العمل تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء، فقط انتبه لحقوقك.

اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

القوس
مهنيا وماليا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت مناسبا للتواصل بشكل جيد ولا شيء يقيدك.

عاطفيا وعائليا: فينوس والشمس والمريخ في برجك ويساعدك ذلك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

الجدي
عاطفيا واجتماعيا: عطارد بمنزل الأصدقاء يرفع أسهمك لدى الطرف الآخر، وتأخذ مكانتك عموما شكلا مفرحا ورائعا.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك برؤية واضحة وتخطط جيدا، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

الدلو
مهنيا وماليا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. ابتعد عن التعنت والتشدد كي تحافظ على علاقاتك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

الحوت
مهنيا وعائليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على إنجاز أعمالك والقيام بواجباتك على أكمل وجه.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد في منزل الحظ يعدك بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب وبالأصحاب.
