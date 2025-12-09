18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بحثاً عن "اللايكات".. "مؤثرة" شهيرة تخنق إبنها في كيس!
Lebanon 24
09-12-2025
|
05:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاش طفل صغير لحظات مروعة، بعدما قررت والدته الناشطة والمؤثرة الروسية على وسائل التواصل آنا سابارينا تصوير نفسها وهي تُفرغ الهواء من كيس تخزين بلاستيكي بعد وضع ابنها البالغ 10 سنوات بداخله، وذلك "من أجل التسلية ورفع المشاهدات".
Advertisement
وأظهرت لقطات مصورة الابن وهو مستلق داخل كيس تفريغ هواء كبير الحجم موضوع على الأرض ثم يأخذ نفساً عميقاً ويعد: "واحد، اثنان، ثلاثة"، قبل أن تقوم سابارينا سريعاً بإغلاق سحاب الكيس وتقول: "هيا بنا!".
ومن ثم تضع
خرطوم
المكنسة الكهربائية على صمام الكيس وتبدأ بسحب الهواء منه. لكن في غضون ثانيتين، يُظهر الطفل وهو يطلق صرخة مخنوقة قائلاً "ماما" لتفتح سابارينا الكيس، ويخرج الصغير مبتسماً ورافعاً إبهامه للأعلى بينما يلتقط أنفاسه من الهواء النقي.
وأوضحت الأم الساعية وراء الشهرة أن العائلة كانت تشعر بالملل بعد أن بقي ابنها
في المنزل
مريضاً ومتغيباً عن المدرسة ما دفعها لنشر الفيديو للحصول على "اللايكات"، إلا أنّ الأمر جاء بنتيجة عكسية، إذ اتهمها متابعون بتعريض حياة الصبي للخطر. (العربية)
مواضيع ذات صلة
مممثلة شهيرة تنضم إلى نسخة "جريئة" من فيلم "طارد الأرواح الشريرة"!
Lebanon 24
مممثلة شهيرة تنضم إلى نسخة "جريئة" من فيلم "طارد الأرواح الشريرة"!
09/12/2025 16:19:06
09/12/2025 16:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
09/12/2025 16:19:06
09/12/2025 16:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر و"القسام": البحث عن جثة أسير إسرائيلي داخل "الخط الأصفر"
Lebanon 24
الصليب الأحمر و"القسام": البحث عن جثة أسير إسرائيلي داخل "الخط الأصفر"
09/12/2025 16:19:06
09/12/2025 16:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": لا تزال المداهمة في الشراونة بعلبك مستمرة واستقدم الجيش افواج من المجوقل والمغاوير والقوة الضاربة للمشاركة بحثاً عن مطلوبين من "آل جعفر"
Lebanon 24
"لبنان24": لا تزال المداهمة في الشراونة بعلبك مستمرة واستقدم الجيش افواج من المجوقل والمغاوير والقوة الضاربة للمشاركة بحثاً عن مطلوبين من "آل جعفر"
09/12/2025 16:19:06
09/12/2025 16:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في المنزل
هيا بنا
الروس
بلاست
أم ال
خرطوم
باري
الطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
"إنذار أحمر"... الأمطار تُغلق الشوارع في السعوديّة
Lebanon 24
"إنذار أحمر"... الأمطار تُغلق الشوارع في السعوديّة
08:39 | 2025-12-09
09/12/2025 08:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هكذا أنقذت مصر طائرات "ايرباص"
Lebanon 24
بالصورة... هكذا أنقذت مصر طائرات "ايرباص"
06:50 | 2025-12-09
09/12/2025 06:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات من تسونامي بعد زلزال قوي شمال اليابان… والسكان يأخذون الحيطة
Lebanon 24
تحذيرات من تسونامي بعد زلزال قوي شمال اليابان… والسكان يأخذون الحيطة
03:37 | 2025-12-09
09/12/2025 03:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غير متوقع.. طائر يهاجم مراسلة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
حادث غير متوقع.. طائر يهاجم مراسلة على الهواء (فيديو)
01:28 | 2025-12-09
09/12/2025 01:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها المروع وتعرضها لإصابات خطيرة.. ما الحالة الصحية لملكة جمال جامايكا؟
Lebanon 24
بعد سقوطها المروع وتعرضها لإصابات خطيرة.. ما الحالة الصحية لملكة جمال جامايكا؟
00:18 | 2025-12-09
09/12/2025 12:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
02:30 | 2025-12-09
09/12/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
Lebanon 24
هل يتم نقل لبنان من ضفة الى اخرى؟
11:00 | 2025-12-08
08/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
Lebanon 24
"لا يزال خطيراً".. موقع أميركي يُحذّر إسرائيل من مناورتها الخطيرة ضد "حزب الله"
10:30 | 2025-12-08
08/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
Lebanon 24
تقرير: أزمة قد تهز إسرائيل
13:30 | 2025-12-08
08/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:39 | 2025-12-09
"إنذار أحمر"... الأمطار تُغلق الشوارع في السعوديّة
06:50 | 2025-12-09
بالصورة... هكذا أنقذت مصر طائرات "ايرباص"
03:37 | 2025-12-09
تحذيرات من تسونامي بعد زلزال قوي شمال اليابان… والسكان يأخذون الحيطة
01:28 | 2025-12-09
حادث غير متوقع.. طائر يهاجم مراسلة على الهواء (فيديو)
00:18 | 2025-12-09
بعد سقوطها المروع وتعرضها لإصابات خطيرة.. ما الحالة الصحية لملكة جمال جامايكا؟
22:30 | 2025-12-08
برجك اليوم
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 16:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 16:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 16:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24