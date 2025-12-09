طعام فاخر... 40 طاهياً يُعدّون مأدبة عشاء للفائزين بجائزة نوبل

Advertisement

يعمل عدد من كبار الطهاة في مطبخ يعجّ بالحركة داخل قاعة في مدينة ستوكهولم السويدية، على إعداد عشاء فاخر بقائمة طعام سرية لعلماء وشخصيات ملكية سيحضرون المأدبة التي ستقام هذا الأسبوع بمناسبة .وتمّ تكليف أكثر من 40 طاهياً بمهمة إعداد العشاء المكون من ثلاثة أطباق في المأدبة السنوية التي ستضمّ الحائزين على جائزة وعائلاتهم وأفراد السويدية ولفيف من كبار الشخصيات بالدولة.وفي السياق، قال بي لو المسؤول مع تومي ميليماكي عن إعداد أول طبقين "نريد تطبيق طريقتنا في الطهي، ووضع لمستنا، وإظهارها في هذا العشاء الذي سيحضره 1300 شخص".كما أردف قائلاً: "سنأخذ شيئا نعرف نكهته ونضيف إليه بعض اللمسات".