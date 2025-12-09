19
طعام فاخر... 40 طاهياً يُعدّون مأدبة عشاء للفائزين بجائزة نوبل
Lebanon 24
09-12-2025
|
10:00
A-
A+
يعمل عدد من كبار الطهاة في مطبخ يعجّ بالحركة داخل قاعة في مدينة ستوكهولم السويدية، على إعداد عشاء فاخر بقائمة طعام سرية لعلماء وشخصيات ملكية سيحضرون المأدبة التي ستقام هذا الأسبوع بمناسبة
جائزة نوبل
.
وتمّ تكليف أكثر من 40 طاهياً بمهمة إعداد العشاء المكون من ثلاثة أطباق في المأدبة السنوية التي ستضمّ الحائزين على جائزة
نوبل
وعائلاتهم وأفراد
العائلة المالكة
السويدية ولفيف من كبار الشخصيات بالدولة.
وفي السياق، قال بي لو المسؤول مع تومي ميليماكي عن إعداد أول طبقين "نريد تطبيق طريقتنا في الطهي، ووضع لمستنا، وإظهارها في هذا العشاء الذي سيحضره 1300 شخص".
كما أردف قائلاً: "سنأخذ شيئا نعرف نكهته ونضيف إليه بعض اللمسات".
أما ميليماكي الذي يدير مع زميله مطعماً حائزا على نجمتيّ ميشلان، في
جزيرة
ديورجاردن في ستوكهولم، فيكشف أنّ "قائمة الطعام تم وضعها في نهاية أيلول الماضي بعد "تجارب كثيرة". (العربية)
