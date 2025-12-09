Advertisement

منوعات

بيض ملوّث بالسالمونيلا يغزو أسواق كاليفورنيا!

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:37
قامت شركة "فيغ فارمز" في كاليفورنيا بسحب أكثر من 1,500 بيضة وُزّعت في ساكرامنتو وديفيس بولاية كاليفورنيا

وتعرضت البيض لاحتمال تلوث بالسالمونيلا في خلال عملية الإنتاج.

وقالت الشركة قد يحتاج السكان في ساكرامنتو وديفيس بولاية كاليفورنيا إلى التحقق من البيض الموجود في ثلاجاتهم بعد عملية سحب صادرة من موزّع محلي.

ووفقاً لوزارة الصحة العامة في كاليفورنيا (CDPH)، أصدرت شركة "فيغ فارمز"، ومقرّها ديكسون، كاليفورنيا، سحباً للبيض يوم الجمعة 5 ديسمبر بسبب احتمال تلوثه بالسالمونيلا.

البيض المتأثر يشمل عبوات من 12 بيضة وصواني من 30 بيضة تحمل تاريخ بيع حتى 22 كانون الأول أو قبل ذلك، وقد شُحنت المنتجات الملوّثة التي تحمل رمز المُعالج 2136 إلى مطاعم وأسواق المزارعين. 

وأكد متحدث باسم "فيغ فارمز" لوسيلة الأخبار المحلية KCRA3 أن معدات المعالجة هي التي تسببت بتلوث نحو 1,515 دزينة من البيض، وليس قطيع الدجاج في المزرعة.

وقالت الشركة إنها تخلّصت من جميع المنتجات الموجودة في مواقع المتاجر المتأثرة. كما شجّعت أي مستهلك اشترى البيض المتأثر على التخلص منه فوراً.

 وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، يمكن أن تشمل أعراض عدوى السالمونيلا: تشنجات في المعدة، إسهال، حمى، صداع، غثيان وقيء. ورغم أن معظم الحالات قد تتحسن دون علاج طبي خلال بضعة أيام، إلا أن المرض قد يكون أكثر خطورة (وربما مميتاً) للرضع وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والأفراد المصابين بفقر الدم المنجلي. 

كما يوضح الخبراء، فإن عدوى السالمونيلا تحدث عندما ينجو عدد كافٍ من البكتيريا من دفاعات الجسم الطبيعية ويصل إلى الأمعاء، حيث يمكن أن يسبب تلفاً في بطانة الأمعاء، مما يجعل امتصاص الماء صعباً. وقد يؤدي ذلك إلى تشنجات وإسهال بسبب فقدان السوائل بشكل سريع. 

ورغم أن الشركة لم توضح مصدر تلوث السالمونيلا، إلا أنه من المهم قراءة الملصقات، وغسل اليدين، والتخلص من أي منتجات غذائية محتمل تلوثها لتجنّب أي ضرر صحي.

أخبار

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24