فنون ومشاهير

لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة

Lebanon 24
09-12-2025 | 12:09
تم تأكيد سبب وفاة نجم برنامج المواعدة الواقعي Finding Prince Charming، تشاد سبوديک، الذي توفي عن عمر 42 عاماً، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان عائلته عن رحيله "المفاجئ والمفجع".

وكان أحباؤه قد كشفوا عن وفاته عبر صفحة GoFundMe تهدف إلى جمع تبرعات لمساعدة والدته في تغطية تكاليف الجنازة والمصاريف غير المتوقعة المرتبطة بالحادثة المؤلمة.

وأكد متحدث باسم شرطة بوكا راتون لمجلة PEOPLE أن وفاة سبوديک كانت نتيجة انتحار، مشيراً إلى أن التحقيق في الحادث لا يزال مفتوحاً، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت منظمة حملة التبرعات، كيت ويربوفسكي، أن العائلة والأصدقاء "لا يزالون يكافحون لتقبل عالم من دون نور تشاد"، مشيدة بشخصيته الداعمة وحبه الكبير للحيوانات، وخاصة كلابه الأربعة وطائره "كوزمو".

وجمعت حملة GoFundMe أكثر من 27 ألف دولار حتى الآن لصالح والدته، فيليس هاروود، التي تواجه إضافة إلى الحزن، أعباء مالية مفاجئة تتعلق بترتيبات الجنازة وتكاليف المعيشة.

ويُعرف سبوديک بمشاركته في نسخة عام 2016 من برنامج Finding Prince Charming على قناة Logo، والذي قدمه لانس باس، حيث شارك كأحد 13 متنافساً سعوا للفوز بقلب النجم روبرت سيبيلفيدا جونيور. وكان سبوديک قد انسحب من البرنامج بعد ستة أسابيع، واتهم لاحقاً سيبيلفيدا بمحاولة التقرب منه ومن متسابقين آخرين بعد انتهاء التصوير.

