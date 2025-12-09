Advertisement

منوعات

تيكتوكر يقتل زوجته وينتحر وسط خلافات عائلية طويلة

Lebanon 24
09-12-2025 | 16:36
في حيّ "الجامعة" القريب من الجامعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت، أقدم رجل لبناني معروف بنشاطه على منصة تيك توك، يُدعى م. ح. ع.، على قتل زوجته ن. ش. قبل أن يطلق النار على رأسه وينتحر.
وأفادت المعلومات بأن الزوجة البالغة 59 عامًا لقيت حتفها فور إصابتها، فيما كان الزوج البالغ 60 عامًا يعيش معها خلافات حادة منذ سنوات، ولديهما ثمانية أولاد.
 
ويعمل الزوج نجارًا، بينما كانت الزوجة تقيم مع أبنائها في المنزل الذي اشتراه لها شقيقها، ويقطن معهم أيضًا ابنها المتزوّج.
وسبق للزوج أن نشر مقاطع على "تيك توك" تحدث فيها عن خلافاته الزوجية، متهمًا زوجته بالخيانة، ومطالبًا بإجراء فحوص حمض نووي لأطفاله، مدعيًا أنه "عاقر وغير قادر على الإنجاب".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24