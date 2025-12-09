19
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تيكتوكر يقتل زوجته وينتحر وسط خلافات عائلية طويلة
Lebanon 24
09-12-2025
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حيّ "الجامعة" القريب من
الجامعة اللبنانية في
الضاحية الجنوبية لبيروت، أقدم رجل لبناني معروف بنشاطه على منصة تيك توك، يُدعى م. ح. ع.، على قتل زوجته ن. ش. قبل أن يطلق النار على رأسه وينتحر.
Advertisement
وأفادت المعلومات بأن الزوجة البالغة 59 عامًا لقيت حتفها فور إصابتها، فيما كان الزوج البالغ 60 عامًا يعيش معها خلافات حادة منذ سنوات، ولديهما ثمانية أولاد.
ويعمل الزوج نجارًا، بينما كانت الزوجة تقيم مع أبنائها
في المنزل
الذي اشتراه لها شقيقها، ويقطن معهم أيضًا ابنها المتزوّج.
وسبق للزوج أن نشر مقاطع على "تيك توك" تحدث فيها عن خلافاته الزوجية، متهمًا زوجته بالخيانة، ومطالبًا بإجراء فحوص حمض نووي لأطفاله، مدعيًا أنه "عاقر وغير قادر على الإنجاب".
مواضيع ذات صلة
بسبب خلافات عائليّة... تبادل إطلاق نار بين شقيقين
Lebanon 24
بسبب خلافات عائليّة... تبادل إطلاق نار بين شقيقين
10/12/2025 02:56:24
10/12/2025 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
في أريزونا في دار رعاية.. رجل تسعيني يقتل زوجته ثم ينتحر
Lebanon 24
في أريزونا في دار رعاية.. رجل تسعيني يقتل زوجته ثم ينتحر
10/12/2025 02:56:24
10/12/2025 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّج قبل فترة... فنان لبنانيّ يحتفل بعيد ميلاد إبن زوجته بأجواء عائليّة
Lebanon 24
تزوّج قبل فترة... فنان لبنانيّ يحتفل بعيد ميلاد إبن زوجته بأجواء عائليّة
10/12/2025 02:56:24
10/12/2025 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب الأوكرانية تدخل عامها الثالث دون أفق للحل وسط خلافات أميركية-روسية-أوكرانية
Lebanon 24
الحرب الأوكرانية تدخل عامها الثالث دون أفق للحل وسط خلافات أميركية-روسية-أوكرانية
10/12/2025 02:56:24
10/12/2025 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية في
الجامعة اللبنانية
جامعة اللبنانية
جامعة اللبن
في المنزل
اللبنانية
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل أساءت بريجيت ماكرون إلى الحركة النسوية؟
Lebanon 24
هل أساءت بريجيت ماكرون إلى الحركة النسوية؟
16:49 | 2025-12-09
09/12/2025 04:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 أشهر من الزواج… يلديز أسيالي تكشف عن تعرضها للعنف من زوجها!
Lebanon 24
بعد 5 أشهر من الزواج… يلديز أسيالي تكشف عن تعرضها للعنف من زوجها!
16:44 | 2025-12-09
09/12/2025 04:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
Lebanon 24
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
12:09 | 2025-12-09
09/12/2025 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيض ملوّث بالسالمونيلا يغزو أسواق كاليفورنيا!
Lebanon 24
بيض ملوّث بالسالمونيلا يغزو أسواق كاليفورنيا!
11:37 | 2025-12-09
09/12/2025 11:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
Lebanon 24
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
10:14 | 2025-12-09
09/12/2025 10:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
16:49 | 2025-12-09
هل أساءت بريجيت ماكرون إلى الحركة النسوية؟
16:44 | 2025-12-09
بعد 5 أشهر من الزواج… يلديز أسيالي تكشف عن تعرضها للعنف من زوجها!
12:09 | 2025-12-09
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
11:37 | 2025-12-09
بيض ملوّث بالسالمونيلا يغزو أسواق كاليفورنيا!
10:14 | 2025-12-09
إعدام مسؤول مصرفي صينيّ كبير بتهمة الفساد
10:00 | 2025-12-09
طعام فاخر... 40 طاهياً يُعدّون مأدبة عشاء للفائزين بجائزة نوبل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24