بعد 5 أشهر من الزواج… يلديز أسيالي تكشف عن تعرضها للعنف من زوجها!

Lebanon 24
09-12-2025 | 16:44
فاجأت الفنانة التركية يلديز أسيالي جمهورها بإعلان تعرضها للضرب والاعتداء من قبل زوجها، رجل الأعمال مصطفى سميح دميرجي، بعد مرور خمسة أشهر على زواجهما.
وقالت أسيالي، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، يوم الثلاثاء، إنها تعرضت للضرب، حيث أظهرت صوراً توثق وجود جرح في منطقة الخد وكدمة في الرقبة، مرفقة بتعليق: "تعرضت للضرب من زوجي".

وأوضحت الموسيقية التركية في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني Gel Konuşalım أن الحادث جاء على خلفية شجار نشب بينهما بسبب الغيرة، مشيرة إلى أنها أخبرت زوجها برغبتها في الانفصال. وأضافت أنها سبق وأن حصلت على قرار إبعاد ضد زوجها في سبتمبر الماضي، نتيجة شعورها بالخوف من تصرفاته.

ويذكر أن يلديز أسيالي أعلنت عن زواجها من دميرجي في مايو الماضي، من دون إقامة حفل زفاف، بسبب معاناة كبار العائلة من مشاكل صحية، مؤكدة أن الاحتفال سيُقام لاحقاً عند تحسن أوضاعهم الصحية.

ويعد هذا الزواج الثالث للفنانة؛ إذ كانت قد تزوجت سابقاً من رجل الأعمال الأمريكي وطن سيفر عام 2015، وأنجبت منه ابنتها عايشة ميرا قبل أن ينفصلا عام 2017، ثم تزوجت من المخرج كرم ساكا عام 2020 وانفصلا في نفس العام.
