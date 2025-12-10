تناولت مادة سامة... وفاة شابة بعد مشاركتها في محادثات "منتدى انتحاري"

طالبت عائلة خريجة جامعية من جامعة لييدز بإجراء تحقيق رسمي في وفاتها، بعدما زعمت عائلتها أنها تناولت مادة حصلت عليها من خلال منتدى إلكتروني يروّج للانتحار، وذلك حسبما ورد اليوم في جلسة استماع تمهيدية للتحقيق في الوفاة.

ويُعتقد أن الطالبة غريس نيفينز (22 عاماً)، وهي خريجة ، قد تناولت مادة بعد مشاركتها في محادثات عبر "منتدى انتحاري" إلكتروني. وقد أُبلغت الجلسة التي عُقدت في قاعة مقاطعة كاونتي هول في مسقط رأسها بموربث، ، بأنها تمكنت من شراء المادة التي تسببت في وفاتها.

وقالت محامية العائلة، أليسون سيمان، إن والدي غريس وشقيقتها لوسي يشعرون بالقلق من عدم فتح تحقيق جنائي، خصوصاً مع وجود أدلة تشير إلى أن البائع قد يكون على علم بخططها، مشيرةً إلى أن غريس كانت تعاني من أزمة في صحتها النفسية وكانت تتلقى علاجاً دوائياً التعافي، وفق موقع ميرور.

وأوضح ، أندرو هيثيرينغتون، أن هناك تحقيقات جارية حول لو، شيف سابق من ، يشتبه في إرسال نحو 1200 طرد يحتوي على مواد خطرة إلى أكثر من 40 دولة منذ أواخر 2020، وربطته البريطانية بـ99 وفاة. و"لو" متهم بـ14 جريمة قتل من الدرجة الأولى وتسهيل الانتحار، ومحاكمته مقررة في كانون الثاني 2026.