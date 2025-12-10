مشهد مأسوي في حفل زفاف.. السقف انهار على الحاضرين (فيديو)

انهار سقف منزل طيني أثناء حفل زفاف في منطقة تشامبا بولاية هيماتشال ، ما أسفر عن إصابة ثمانية وعشرين شخصاً، معظمهم من النساء.

وقع الانهيار في قرية شاهوا، حيث كان المحتفلون يمارسون احتفالاتهم بالرقص والغناء التقليدي داخل المنزل.

وانهار السقف فجأة خلال فقرات الغناء والرقص التقليدي، ما تسبب في حالة ذعر عارمة بين الحضور.

وبادر السكان المحليون فوراً إلى جهود الإنقاذ، حيث نقلوا المصابين إلى المستشفى المدني في باستخدام مركبات خاصة.

وبلغ عدد المصابين عشرين امرأة ورجلين وستة أطفال، بينما تعرض ثلاثة منهم لإصابات خطيرة شملت امرأتين وطفلاً واحداً، ونقلوا إلى كلية بانديت الطبية الحكومية في تشامبا.

ووثّقت اللقطات انتشار الذعر بين الموجودين قبل أن يسارع السكان إلى التدخل لإنقاذ المصابين، فيما أكدت المقاطع عدم وقوع وفيات، رغم عدد الإصابات الكبير.