مشهد مأسوي في حفل زفاف.. السقف انهار على الحاضرين (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:00
انهار سقف منزل طيني أثناء حفل زفاف في منطقة تشامبا بولاية هيماتشال براديش الهندية، ما أسفر عن إصابة ثمانية وعشرين شخصاً، معظمهم من النساء.

 

وقع الانهيار في قرية شاهوا، حيث كان المحتفلون يمارسون احتفالاتهم بالرقص والغناء التقليدي داخل المنزل.

وانهار السقف فجأة خلال فقرات الغناء والرقص التقليدي، ما تسبب في حالة ذعر عارمة بين الحضور.

 

وبادر السكان المحليون فوراً إلى جهود الإنقاذ، حيث نقلوا المصابين إلى المستشفى المدني في تيسا باستخدام مركبات خاصة.

 

وبلغ عدد المصابين عشرين امرأة ورجلين وستة أطفال، بينما تعرض ثلاثة منهم لإصابات خطيرة شملت امرأتين وطفلاً واحداً، ونقلوا إلى كلية بانديت جواهر لال نهرو الطبية الحكومية في تشامبا.

 

ووثّقت اللقطات انتشار الذعر بين الموجودين قبل أن يسارع السكان إلى التدخل لإنقاذ المصابين، فيما أكدت المقاطع عدم وقوع وفيات، رغم عدد الإصابات الكبير.

 

 

