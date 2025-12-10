الكشري يدخل لائحة اليونسكو… فرحة مصرية بطبق شعبي عالمي

أدرجت منظمة طبق الكشري، الأشهر في مصر، على قائمة التراث الثقافي غير المادي، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المصريين الذين يُقبلون عليه بشهية في مختلف أنحاء البلاد، بحسب .



ويُعدّ الكشري من الأطباق الأساسية في مصر، وهو وجبة غنية بالكربوهيدرات، تتكوّن من المعكرونة والأرز والعدس والبصل المقلي، وتُقدَّم مع صلصة حارة، مع إمكانية إضافة خلّ الثوم أو توابل أخرى بحسب الرغبة.



وتنتشر محال الكشري في المدن والأحياء الشعبية، حيث يقدّمه الباعة بمهارة وسرعة، مع اختلافات بسيطة في طريقة التحضير من منطقة إلى أخرى، في تقليد توارثته الأجيال منذ قرون.



وسجّل الكاتب ريتشارد بيرتون أول إشارة إلى الكشري عام 1866، عندما وصفه كوجبة فطور شتوية في مدينة السويس شرقي مصر. وفي ذلك الوقت، كان الطبق يتكوّن من العدس والأرز فقط، قبل أن تُضاف المعكرونة منذ منتصف القرن العشرين، بهدف خفض الكلفة بعد ارتفاع أسعار ، وفق ما أوضحت الباحثة في تاريخ الطعام وعلم الآثار النباتي منة الله الدري.



ورغم غموض الأصل الدقيق للكشري، تشير الدري إلى أنّ أنواعًا متشابهة منه تنتشر على امتداد طريق التجارة من إلى مصر. وفي مصر، تحوّل الكشري إلى وجبة أساسية في المدن الكبرى منذ نحو قرن ونصف قرن، مع توسّع وحاجة العمّال إلى طعام سريع ورخيص ومشبع.



وبرأي كثير من المصريين، يبقى الكشري في أفضل صوره عندما يُحضّر ويُقدَّم ، رغم الانتشار الواسع للمطاعم المتخصّصة به، من عربات صغيرة متواضعة إلى مطاعم شهيرة.



واعتبرت الدري أن قرار اليونسكو يشكّل خطوة جديدة في مسار الاعتراف المتزايد بتراث المطبخ المصري، الذي لطالما نال اهتمامًا أقل من مطابخ إقليمية أخرى، قائلة إن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة بأن المطبخ المصري غنيّ ومتنوّع ولا يجوز الاستهانة به.





Advertisement