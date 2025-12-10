تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
10-12-2025 | 22:57
 الحمل
يومك اليوم يدعوك لتعزيز شخصيتك وتطوير ذاتك بدلاً من تقليد الآخرين. تجنب السخرية في العمل وركز على تحسين قدراتك. لا تشارك كل تفاصيلك الشخصية لتفادي الشعور بعدم الثقة بالنفس.
الثور
تنتظرك العديد من المهام في وقت قصير، وقد تميل للتأجيل أحيانًا. احرص على تنظيم وقتك وتعامل مع الآخرين بأسلوب رسمي، ولا تسمح لأي شخص بتجاوز حدودك، خصوصاً إذا كنت في منصب مهم.
الجوزاء
قد تواجه مشكلة إدارية مفاجئة في العمل، وعليك حلها سريعًا لتفادي تعطيل خططك. لا تقلل من قدرات الآخرين، فدعم الشريك سيكون عونًا كبيرًا لك هذه الفترة.
السرطان
تشعر بالتشتت رغم الطمأنينة المحيطة بك، ويصاحبك القلق حول مستقبلك المهني. تجنب توقيع أي عقود جديدة حالياً، وامنح نفسك فترة راحة. الحب قد يدخل حياتك فجأة وقد تبدأ علاقة جدية دون توقع.
الأسد
على الرغم من خيبة أملك بسبب أمر انتظرته طويلاً، تمر بفترة جيدة تحمل مفاجآت مفرحة. تستقبل صديقًا قديمًا وتستمتعان بالحديث، كما تفكر بإجراء بعض التغييرات في منزلك.
العذراء
التأجيل المتكرر للمهام قد يضعك في موقف محرج بالعمل. ضع خطة واضحة ونفذ واجباتك دون تأخير. تواصل مع شريكك لتخفيف شعور الضغط أو الوحدة الذي قد يرافقك اليوم.
الميزان
تشهد تغييرات إيجابية في العمل، وقد تحصل على زيادة في الراتب بعد انتظار طويل. عليك ترتيب أولوياتك واتخاذ القرارات الحاسمة. قد تواجه موقفًا محرجًا مع صديق قديم يتحدث عنك بالسوء، لكن الحقيقة ستنكشف لاحقًا.
العقرب
تواجه قضايا مربكة تنهي بها مرحلة من حياتك، مما يثير مزيجًا من الفرح والحزن. الأيام القادمة ستوضح مدى صواب قراراتك. حاول ترك انطباع جيد في المكان الذي تغادره.
القوس
قد تضطر لإلغاء بعض خططك والعمل على رعاية أحد أفراد الأسرة بعد طارئ صحي. تشعر بانجذاب تجاه شخص ما، لكن التردد يمنعك من مصارحته. اهتم بصحتك ومارس الرياضة، وتجنب العادات الضارة.
الجدي
تتحسن الظروف بشكل ملحوظ وتكتشف حقائق صادمة عن بعض الأشخاص من حولك. الوقت مناسب للاعتراف للشريك بمشاعرك. قد تتلقى دعوات لنزهة مع الأصدقاء قبل شهر رمضان، ما يضيف جوًا من المرح.
الدلو
فترة واعدة تحتاج فيها لتنظيم أمورك جيدًا. تكتشف من يدعمك ومن يقف ضدك. حاول تجنب التسرع، وتأنيك في اتخاذ القرارات سيكون مفيدًا.
الحوت
قد يتأخر أمر كنت تنتظره، لكنه لا يعني فشلًا. الصبر مفتاح النجاح، فكل شيء يحدث في الوقت المناسب. يحمل المستقبل مفاجآت سارة، وستشعر بمشاعر قوية تجاه شخص مقرب يصعب السيطرة عليها.
