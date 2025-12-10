تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أقدم دليل لاستخدام النار بشرياً.. اليكم ما عثر عليه في بريطانيا

Lebanon 24
10-12-2025 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1453467-639010321698354705.webp
Doc-P-1453467-639010321698354705.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف علماء أنهم اكتشفوا أقدم دليل معروف حتى الآن على إشعال النار من قبل إنسان ما قبل التاريخ، وذلك في مقاطعة سوفوك الإنكليزية.
 
فقد عثر الباحثون على موقد يرجّح أن إنسان نياندرتال صنعه قبل نحو 415 ألف سنة، ما يشير إلى أن هذا التطور المفصلي حدث قبل وقت أطول بكثير مما كان يعتقد سابقاً.

حفرة طينية قديمة
وفي حفرة طينية قديمة كانت تستخدم لصنع الطوب قرب قرية بارنهام، وجد الفريق بقايا طين متفحم، وعدداً من الفؤوس الصوانية المحطمة بفعل الحرارة، إضافة إلى قطعتين من البيريت الحديدي.

فيما يُستخدم هذا المعدن لإحداث الشرار عند ضربه بالصوان، ما يشير إلى أن الموقد استُخدم لإشعال النار بشكل متكرر.

ويقع الموقد قرب مسطح مائي صغير يُعتقد أن البشر كانوا يخيمون عنده. وقال نيك أشتون، عالم الآثار في المتحف البريطاني وقائد فريق البحث المنشور في نيتشر: "نعتقد أن البشر جلبوا البيريت إلى الموقع بقصد إشعال النار. وهذا اكتشاف له تبعات كبيرة، فهو يعيد تاريخ إشعال النار المتعمد إلى الوراء بشكل لافت".

50 ألف سنة
حتى الآن، كان أقدم دليل معروف لإشعال النار يعود إلى نحو 50 ألف سنة في شمال فرنسا، وينسب أيضاً إلى إنسان نياندرتال. لذا يمثل اكتشاف بارنهام نقلة زمنية مهمة في فهم مهاراتهم.

ويعد استخدام النار أحد أهم التطورات في تاريخ الإنسان. فهي لم تكن مفيدة للطهي والحماية فحسب، بل ساعدت البشر على البقاء في البيئات الباردة.

كما جعل الطهي اللحوم والدرنات أكثر أماناً وأسهل هضماً، ووفّر طاقة ساهمت في تطور الدماغ.

ويعود موقع بارنهام إلى فترة تسبق أقدم أحافير معروفة للإنسان العاقل في أفريقيا.
لا بقايا بشرية
ويعتقد الباحثون أن من أشعل النار كانوا من أوائل إنسان نياندرتال، الأقرب تطورياً للبشر المعاصرين، ما يعزز الأدلة على براعتهم وذكائهم خلافاً للصورة النمطية الشائعة.

بدوره قال الباحث كريس سترينجر إنهم لم يعثروا على بقايا بشرية في الموقع، لكن أجزاء جمجمة عُثر عليها قبل عقود على بعد 160 كيلومتراً تحمل سمات مشابهة لنياندرتال في موقع "سيما دي لوس هويسوس" بإسبانيا، الذي يعود إلى 430 ألف سنة.

وبحسب الفريق العلمي، فمن المرجح أن مشعلي النار في بارنهام كانوا من أوائل مجموعات نياندرتال التي سكنت المنطقة قبل اختفاء هذه السلالة قبل نحو 39 ألف سنة، رغم أن إرثهم يستمر في جينات معظم البشر اليوم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
في بشري.. عُثر عليه مُصابا بطلق ناري داخل منزل وهذا ما تبين
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى من وزير العمل.. إليكم ما أعلنه
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الإنكليزية

البريطاني

إسبانيا

إنكليزي

أفريقيا

فرنسا

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:40 | 2025-12-11
Lebanon24
23:00 | 2025-12-10
Lebanon24
22:57 | 2025-12-10
Lebanon24
16:59 | 2025-12-10
Lebanon24
13:47 | 2025-12-10
Lebanon24
12:48 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24