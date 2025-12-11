بيعت لوحة فنية في مزاد يوم الأربعاء كانت أول ما قدم سلسلة " " إلى العالم قبل نحو 50 عاما، وأعيد استخدامها لاحقا في ملصق الفيلم الأيقوني.





وتم بيع اللوحة "أمل جديد" مزادات "هيريتدج" مقابل 3.875 مليون دولار، ما يعد رقما قياسيا جديدا لأغلى قطعة من سلسلة "حرب النجوم".



اللوحة، المنفذة بالأكريليك وتقنية الإيربرش، رسمها المصمم الفني ومصمم ملصقات الأفلام توم ، وظهرت لأول مرة في إعلانات الصحف بتاريخ 13 أيار 1977، أي قبل أقل من أسبوعين من عرض الملحمة الفضائية التي ابتكرها لوكاس. كما زينت بها اللوحات الإعلانية والإعلانات المجلات وبرامج دور السينما.

وقال إبتينغ، مدير قسم الثقافة الشعبية والمقتنيات التاريخية في دار هيريتدج للمزادات: "بالنسبة لمعظم ، كانت هذه أول مرة يلمحون فيها المجرة السحيقة جدا".

واحتفظ منتج الفيلم غاري كورتز باللوحة الأصلية وعلقها على جدار مكتبه قبل أن يورثها لابنته. وبعد ذلك عرضتها عائلة كورتز للبيع في مقر هيريتدج في ، حيث بدأت المزايدة من مليون دولار.



وسجل البيع أرقاما قياسية باعتباره أعلى سعر لقطعة مرتبطة بسلسلة "حرب النجوم"، ولأي عمل فني لملصق فيلم على الإطلاق، وفقا لإبتينغ.



وفاز بالمزاد مشتر قدّم عرضه عبر الموقع الإلكتروني واختار عدم هويته.