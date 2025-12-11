تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

مقابل 4 ملايين دولار.. بيع اللوحة الأولى لـ"حرب النجوم"

Lebanon 24
11-12-2025 | 00:40
بيعت لوحة فنية في مزاد يوم الأربعاء كانت أول ما قدم سلسلة "حرب النجوم" إلى العالم قبل نحو 50 عاما، وأعيد استخدامها لاحقا في ملصق الفيلم الأيقوني.


وتم بيع اللوحة "أمل جديد" في دار مزادات "هيريتدج" مقابل 3.875 مليون دولار، ما يعد رقما قياسيا جديدا لأغلى قطعة من سلسلة "حرب النجوم".

اللوحة، المنفذة بالأكريليك وتقنية الإيربرش، رسمها المصمم الفني ومصمم ملصقات الأفلام توم جونغ، وظهرت لأول مرة في إعلانات الصحف بتاريخ 13 أيار 1977، أي قبل أقل من أسبوعين من عرض الملحمة الفضائية التي ابتكرها جورج لوكاس. كما زينت بها اللوحات الإعلانية والإعلانات المجلات وبرامج دور السينما.
وقال تشارلز إبتينغ، مدير قسم الثقافة الشعبية والمقتنيات التاريخية في دار هيريتدج للمزادات: "بالنسبة لمعظم الأميركيين، كانت هذه أول مرة يلمحون فيها المجرة السحيقة جدا".
واحتفظ منتج الفيلم غاري كورتز باللوحة الأصلية وعلقها على جدار مكتبه قبل أن يورثها لابنته. وبعد ذلك عرضتها عائلة كورتز للبيع في مقر هيريتدج في دالاس، حيث بدأت المزايدة من مليون دولار.

وسجل البيع أرقاما قياسية باعتباره أعلى سعر لقطعة مرتبطة بسلسلة "حرب النجوم"، ولأي عمل فني لملصق فيلم على الإطلاق، وفقا لإبتينغ.

وفاز بالمزاد مشتر قدّم عرضه عبر الموقع الإلكتروني واختار عدم الكشف عن هويته.
