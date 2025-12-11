تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

ضبط أكبر شبكة تزوير في الهند .. باعت أكثر من مليون شهادة جامعية

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:29
تمكنت شرطة كيرالا من الكشف عن شبكة واسعة النطاق لتزوير الشهادات الجامعية، تشمل شهادات محلية وأجنبية، وتوزيعها على المتقدمين في مختلف أنحاء الهند. وذكرت السلطات أن الشبكة زوّدت أكثر من مليون شخص بشهادات مزورة.
ويعد دانيش دارمان، المعروف باسم "داني"، العقل المدبر للشبكة، وسبق أن خضع للتحقيق العام 2013 في قضايا مشابهة. وبعد خروجه من السجن، أعاد تأسيس العملية من منزل مستأجر في بولاتشي بولاية تاميل نادو، مستعينًا بعمال طباعة ذوي خبرة، بما في ذلك أفراد من سيفاكايسي، لتصنيع الشهادات المزورة.
وأسفرت التحقيقات عن اعتقال 11 شخصًا بينهم مسؤولون عن الطباعة والتزوير والنقل. وكانت الشهادات المزورة تحتوي على أسماء جامعات حقيقية، تواقيع مزيفة، أختام هولوجرامية، وختم الجامعات.

وأوضحت الشرطة أن الوثائق كانت تُرسل عبر بنغالور قبل توزيعها على وكلاء في ولايات متعددة مثل كيرالا، تاميل نادو، كارناتاكا، أندرا براديش، ماهاراشترا، غوا، دلهي، وويست بنغال.

وتمت مصادرة المئات من الطابعات وأجهزة الكمبيوتر والأختام المزورة، بالإضافة إلى استرجاع نحو 100,000 شهادة مزيفة تُنسب إلى 22 جامعة خارج كيرالا.
تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان
من الحمرا إلى جونيه: سقوط شبكة تزوير في قبضة الأمن
مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة.. وجهاز أمن الدولة يوقفه
أكثر من 70 تصميماً… الإمارات تبني أكبر شبكة "صرافات ذهبية" في المنطقة
