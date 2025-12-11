ضبط أكبر شبكة تزوير في الهند .. باعت أكثر من مليون شهادة جامعية

تمكنت شرطة كيرالا من شبكة واسعة النطاق لتزوير الشهادات الجامعية، تشمل شهادات محلية وأجنبية، وتوزيعها على المتقدمين في مختلف أنحاء . وذكرت السلطات أن الشبكة زوّدت أكثر من مليون شخص بشهادات مزورة.

ويعد دانيش دارمان، المعروف باسم "داني"، العقل المدبر للشبكة، وسبق أن خضع للتحقيق العام 2013 في قضايا مشابهة. وبعد خروجه من السجن، أعاد تأسيس العملية من منزل مستأجر في بولاتشي بولاية ، مستعينًا بعمال طباعة ذوي خبرة، بما في ذلك أفراد من سيفاكايسي، لتصنيع الشهادات المزورة.

وأسفرت التحقيقات عن اعتقال 11 شخصًا بينهم مسؤولون عن الطباعة والتزوير والنقل. وكانت الشهادات المزورة تحتوي على أسماء جامعات حقيقية، تواقيع مزيفة، أختام هولوجرامية، وختم الجامعات.



وأوضحت الشرطة أن الوثائق كانت تُرسل عبر بنغالور قبل توزيعها على وكلاء في ولايات متعددة مثل كيرالا، تاميل نادو، ، أندرا ، ماهاراشترا، غوا، ، وويست بنغال.



وتمت مصادرة المئات من الطابعات وأجهزة الكمبيوتر والأختام المزورة، بالإضافة إلى استرجاع نحو 100,000 شهادة مزيفة تُنسب إلى 22 جامعة خارج كيرالا.



