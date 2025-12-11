بعد حادث انقلاب شاحنة.. آلاف الدجاجات تتجول بحرية في المانيا

انتشر فيديو على وسائل التواصل ومواقع التواصل في يظهر الشرطة وهي منهمكة بإعادة فتح طرقات رئيسية، بعدما انقلبت شاحنة وخرجت منها آلاف الدجاجات.



وانطلقت الدجاجات على أحد الطرق السريعة في ألمانيا بعد حادث انقلاب الشاحنة في منطقة هارتس بولاية سكسونيا-أنهالت.



وأفاد جهاز خدمات المرور والطرق السريعة في ماجدبورج بأن الدجاجات تجولت بحرية وبجواره، بعدما انقلبت الشاحنة المحملة بها.



ولم يتضح بعد سبب الانقلاب، الذي أدى إلى فقدان الشاحنة حمولتها التي تزن 15 طنا.

وأضافت السلطات أن هيئة ستتولى جمع الدجاجات من على الطريق، بعد أن أغلقت السلطات جميع المسارات المؤدية إليه.



وبحسب بيانات الشرطة، لم يصب سائق الشاحنة بأذى.