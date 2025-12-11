تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد حادث انقلاب شاحنة.. آلاف الدجاجات تتجول بحرية في المانيا
Lebanon 24
11-12-2025
|
04:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر فيديو على وسائل التواصل ومواقع التواصل في
ألمانيا
يظهر الشرطة وهي منهمكة بإعادة فتح طرقات رئيسية، بعدما انقلبت شاحنة وخرجت منها آلاف الدجاجات.
وانطلقت الدجاجات على أحد الطرق السريعة في ألمانيا بعد حادث انقلاب الشاحنة في منطقة هارتس بولاية سكسونيا-أنهالت.
وأفاد جهاز خدمات المرور والطرق السريعة في ماجدبورج بأن الدجاجات تجولت بحرية
على الطريق
وبجواره، بعدما انقلبت الشاحنة المحملة بها.
ولم يتضح بعد سبب الانقلاب، الذي أدى إلى فقدان الشاحنة حمولتها التي تزن 15 طنا.
وأضافت السلطات أن هيئة
الطب البيطري
ستتولى جمع الدجاجات من على الطريق، بعد أن أغلقت السلطات جميع المسارات المؤدية إليه.
وبحسب بيانات الشرطة، لم يصب سائق الشاحنة بأذى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انقلاب شاحنة على طريق العيشية صباح اليوم والأضرار مادية
Lebanon 24
"لبنان 24": انقلاب شاحنة على طريق العيشية صباح اليوم والأضرار مادية
11/12/2025 14:06:44
11/12/2025 14:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروّع... انقلاب سيارة وإصابة شخصين (صورة)
11/12/2025 14:06:44
11/12/2025 14:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادثة على بعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
Lebanon 24
هيئة التجارة البحرية البريطانية: بلاغ عن حادثة على بعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
11/12/2025 14:06:44
11/12/2025 14:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع بين شاحنة وسيارة في المنطقة (صور)
Lebanon 24
حادث سير مروّع بين شاحنة وسيارة في المنطقة (صور)
11/12/2025 14:06:44
11/12/2025 14:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الطب البيطري
على الطريق
ألمانيا
دبور
بولا
لايت
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذا الموعد.. كسوف تاريخي للشمس في مصر
Lebanon 24
في هذا الموعد.. كسوف تاريخي للشمس في مصر
05:12 | 2025-12-11
11/12/2025 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف
Lebanon 24
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف
03:59 | 2025-12-11
11/12/2025 03:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل مليون دولار.. إحصل على تأشيرة "ترامب الذهبية" إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مقابل مليون دولار.. إحصل على تأشيرة "ترامب الذهبية" إليكم التفاصيل
03:29 | 2025-12-11
11/12/2025 03:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونسكو تدرج "الدان الحضرمي" على قائمة التراث العالمي غير المادي
Lebanon 24
اليونسكو تدرج "الدان الحضرمي" على قائمة التراث العالمي غير المادي
03:06 | 2025-12-11
11/12/2025 03:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط أكبر شبكة تزوير في الهند .. باعت أكثر من مليون شهادة جامعية
Lebanon 24
ضبط أكبر شبكة تزوير في الهند .. باعت أكثر من مليون شهادة جامعية
02:29 | 2025-12-11
11/12/2025 02:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
Lebanon 24
تحولات اقليمية تسابق التقدم الاسرائيلي
11:00 | 2025-12-10
10/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:12 | 2025-12-11
في هذا الموعد.. كسوف تاريخي للشمس في مصر
03:59 | 2025-12-11
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف
03:29 | 2025-12-11
مقابل مليون دولار.. إحصل على تأشيرة "ترامب الذهبية" إليكم التفاصيل
03:06 | 2025-12-11
اليونسكو تدرج "الدان الحضرمي" على قائمة التراث العالمي غير المادي
02:29 | 2025-12-11
ضبط أكبر شبكة تزوير في الهند .. باعت أكثر من مليون شهادة جامعية
02:03 | 2025-12-11
هل تحققت تنبؤات نوستراداموس وبابا فانغا لعام 2025؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 14:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 14:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 14:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24