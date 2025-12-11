تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
لوحة نادرة لـ"حرب النجوم" تحقّق رقماً قياسياً وتباع بملايين دولارت
Lebanon 24
11-12-2025
|
12:08
شهدت إحدى اللوحات النادرة التي أسهمت في تقديم عالم "
حرب النجوم
" للجمهور رقماً قياسياً جديداً في سوق المزادات، في مؤشر إلى استمرار قوة هذا الإرث الثقافي بعد عقود من إطلاقه. فقد بيعت اللوحة الترويجية التي أنجزها الفنان
توم يونغ
مقابل 3.875 مليون دولار في مزاد أجرته Heritage Auctions، لتصبح أغلى قطعة فنية من مقتنيات السلسلة.
وبحسب "ديفايد سورس"، ظهرت اللوحة لأول مرة في إعلانات الصحف بتاريخ 13 أيار 1977 قبيل عرض الفيلم الأصلي، وقدّمت الشخصيات الأساسية مثل لوك سكاي
ووكر
والأميرة ليا، مُشكّلة الهوية البصرية الأولى لعالم "
ستار وورز
" قبل تحوله إلى ظاهرة عالمية.
وأفاد القائمون على المزاد بأن اللوحة انتقلت إلى مالك مجهول شارك عبر الإنترنت، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجّل لسيف دارث فيدر الذي بيع بـ3.6 ملايين دولار.
ويرى خبراء أن هذه المبيعات تعكس شغف الهواة حول العالم بقِطع تعبّر عن إرث سلسلة تمتدّ لأكثر من خمسة عقود من الأفلام والمسلسلات والبضائع والكتب.
