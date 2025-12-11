تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

لوحة نادرة لـ"حرب النجوم" تحقّق رقماً قياسياً وتباع بملايين دولارت

Lebanon 24
11-12-2025 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1453816-639010769008563754.jpg
Doc-P-1453816-639010769008563754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت إحدى اللوحات النادرة التي أسهمت في تقديم عالم "حرب النجوم" للجمهور رقماً قياسياً جديداً في سوق المزادات، في مؤشر إلى استمرار قوة هذا الإرث الثقافي بعد عقود من إطلاقه. فقد بيعت اللوحة الترويجية التي أنجزها الفنان توم يونغ مقابل 3.875 مليون دولار في مزاد أجرته Heritage Auctions، لتصبح أغلى قطعة فنية من مقتنيات السلسلة.

وبحسب "ديفايد سورس"، ظهرت اللوحة لأول مرة في إعلانات الصحف بتاريخ 13 أيار 1977 قبيل عرض الفيلم الأصلي، وقدّمت الشخصيات الأساسية مثل لوك سكاي ووكر والأميرة ليا، مُشكّلة الهوية البصرية الأولى لعالم "ستار وورز" قبل تحوله إلى ظاهرة عالمية.

وأفاد القائمون على المزاد بأن اللوحة انتقلت إلى مالك مجهول شارك عبر الإنترنت، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجّل لسيف دارث فيدر الذي بيع بـ3.6 ملايين دولار.

ويرى خبراء أن هذه المبيعات تعكس شغف الهواة حول العالم بقِطع تعبّر عن إرث سلسلة تمتدّ لأكثر من خمسة عقود من الأفلام والمسلسلات والبضائع والكتب.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقابل 4 ملايين دولار.. بيع اللوحة الأولى لـ"حرب النجوم"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لوحة بلون واحد تُباع بـ21 مليون دولار.. ما قصتها؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يحطم رقما تهديفيا قياسيا في تصفيات كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ظهور نادر للغاية لـ"الشبح الأبيض"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

ستار وورز

توم يونغ

إنترنت

سي ال

ساسي

إنتر

ووكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:57 | 2025-12-11
Lebanon24
15:21 | 2025-12-11
Lebanon24
13:48 | 2025-12-11
Lebanon24
13:08 | 2025-12-11
Lebanon24
12:30 | 2025-12-11
Lebanon24
10:51 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24